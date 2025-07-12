Mevduat Faizleri Yüzde 50’yi Aştı: 250 Bin TL’nin 32 Günlük Getirisi Banka Banka Değişti

Bankalar arasında vadeli mevduat faizlerinde rekabet hız kesmeden devam ederken, yüzde 50 eşiği aşılmış durumda. 250 bin TL’sini Türk Lirası cinsinden değerlendirmek isteyen vatandaşlar, 32 günlük vade sonunda hangi bankanın ne kadar getiri sağladığını merak ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Mevduat faizi Mevduat Hesabı
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Mevduat Faizleri Yüzde 50’yi Aştı: 250 Bin TL’nin 32 Günlük Getirisi Banka Banka Değişti - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 24 Temmuz’da açıklayacağı yeni faiz kararı öncesinde, bazı özel bankalar faiz oranlarını yüzde 50’nin üzerine taşıdı. Haziran ayında politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutan TCMB’nin temmuz ayı adımı ise piyasada yön belirleyici olacak.

Yüksek enflasyon ortamında tasarruflarını korumak isteyen vatandaşlar, en yüksek getiriyi sunan vadeli mevduat hesaplarını tercih ederken, 250 bin TL’lik birikimin 32 günlük getirisi bankalara göre şu şekilde değişiyor:

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Mevduat Faizleri Yüzde 50’yi Aştı: 250 Bin TL’nin 32 Günlük Getirisi Banka Banka Değişti - Resim: 2

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %38

Net Getiri: 6.871 TL

Vade Sonu Toplam: 256.871 TL

Ziraat Bankası (Avantajlı Vadeli)

Faiz Oranı: %39

Net Getiri: 7.052 TL

Vade Sonu Toplam: 257.052 TL

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Mevduat Faizleri Yüzde 50’yi Aştı: 250 Bin TL’nin 32 Günlük Getirisi Banka Banka Değişti - Resim: 3

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %41,5

Net Getiri: 7.504 TL

Vade Sonu Toplam: 257.504 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %46,5

Net Getiri: 8.408 TL

Vade Sonu Toplam: 258.408 TL

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Mevduat Faizleri Yüzde 50’yi Aştı: 250 Bin TL’nin 32 Günlük Getirisi Banka Banka Değişti - Resim: 4

Akbank

Faiz Oranı: %47,5

Net Getiri: 8.589 TL

Vade Sonu Toplam: 258.589 TL

HSBC

Faiz Oranı: %49

Net Getiri: 8.860 TL

Vade Sonu Toplam: 258.860 TL

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Mevduat Faizleri Yüzde 50’yi Aştı: 250 Bin TL’nin 32 Günlük Getirisi Banka Banka Değişti - Resim: 5

DenizBank (Kaptan Hesap – Yeni Müşteri)

Faiz Oranı: %50

Net Getiri: 9.041 TL

Vade Sonu Toplam: 259.041 TL

Alternatif Bank (VOV Hesap – Günlük Vadeli)

Faiz Oranı: %52

Net Getiri: 8.160 TL

Vade Sonu Toplam: 258.160 TL

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Mevduat Faizleri Yüzde 50’yi Aştı: 250 Bin TL’nin 32 Günlük Getirisi Banka Banka Değişti - Resim: 6

FAİZLERDE YENİ DÖNEM Mİ BAŞLIYOR?

24 Temmuz’da açıklanacak olan yeni politika faizi, mevduat faizlerinde de yeni bir dönemi başlatabilir. Yukarı ya da aşağı yönlü olası değişimlerle birlikte, yatırımcıların vadeli hesap tercihlerinde yeni stratejiler geliştirmesi gerekebilir.

Dipçe: Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz; bilgilendirme amaçlıdır.

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