Mevduat Faizleri Yüzde 50’yi Aştı: 250 Bin TL’nin 32 Günlük Getirisi Banka Banka Değişti

FAİZLERDE YENİ DÖNEM Mİ BAŞLIYOR?

24 Temmuz’da açıklanacak olan yeni politika faizi, mevduat faizlerinde de yeni bir dönemi başlatabilir. Yukarı ya da aşağı yönlü olası değişimlerle birlikte, yatırımcıların vadeli hesap tercihlerinde yeni stratejiler geliştirmesi gerekebilir.

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