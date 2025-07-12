Mevduat Faizleri Yüzde 50’yi Aştı: 250 Bin TL’nin 32 Günlük Getirisi Banka Banka Değişti
Bankalar arasında vadeli mevduat faizlerinde rekabet hız kesmeden devam ederken, yüzde 50 eşiği aşılmış durumda. 250 bin TL’sini Türk Lirası cinsinden değerlendirmek isteyen vatandaşlar, 32 günlük vade sonunda hangi bankanın ne kadar getiri sağladığını merak ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 24 Temmuz’da açıklayacağı yeni faiz kararı öncesinde, bazı özel bankalar faiz oranlarını yüzde 50’nin üzerine taşıdı. Haziran ayında politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutan TCMB’nin temmuz ayı adımı ise piyasada yön belirleyici olacak.
Yüksek enflasyon ortamında tasarruflarını korumak isteyen vatandaşlar, en yüksek getiriyi sunan vadeli mevduat hesaplarını tercih ederken, 250 bin TL’lik birikimin 32 günlük getirisi bankalara göre şu şekilde değişiyor:
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %38
Net Getiri: 6.871 TL
Vade Sonu Toplam: 256.871 TL
Ziraat Bankası (Avantajlı Vadeli)
Faiz Oranı: %39
Net Getiri: 7.052 TL
Vade Sonu Toplam: 257.052 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %41,5
Net Getiri: 7.504 TL
Vade Sonu Toplam: 257.504 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %46,5
Net Getiri: 8.408 TL
Vade Sonu Toplam: 258.408 TL
Akbank
Faiz Oranı: %47,5
Net Getiri: 8.589 TL
Vade Sonu Toplam: 258.589 TL
HSBC
Faiz Oranı: %49
Net Getiri: 8.860 TL
Vade Sonu Toplam: 258.860 TL
DenizBank (Kaptan Hesap – Yeni Müşteri)
Faiz Oranı: %50
Net Getiri: 9.041 TL
Vade Sonu Toplam: 259.041 TL
Alternatif Bank (VOV Hesap – Günlük Vadeli)
Faiz Oranı: %52
Net Getiri: 8.160 TL
Vade Sonu Toplam: 258.160 TL
FAİZLERDE YENİ DÖNEM Mİ BAŞLIYOR?
24 Temmuz’da açıklanacak olan yeni politika faizi, mevduat faizlerinde de yeni bir dönemi başlatabilir. Yukarı ya da aşağı yönlü olası değişimlerle birlikte, yatırımcıların vadeli hesap tercihlerinde yeni stratejiler geliştirmesi gerekebilir.
Dipçe: Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz; bilgilendirme amaçlıdır.