Pentagon’da Pizza Trafiği! İsrail’in İran’a Saldırısı Öncesi Şaşırtan Hareketlilik

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İsrail’in İran’da bulunan nükleer tesislere düzenlediği saldırı, Orta Doğu’da tansiyonun zirveye çıkmasına neden oldu. Bu saldırıya İran’ın füze atışlarıyla yanıt vermesi, iki ülke arasında karşılıklı saldırılara yol açtı. Amerikan medyasında, İsrail’in bu saldırıyı gerçekleştirmesinden birkaç gün önce, olası bir operasyonun gündemde olduğuna dair haberler yer aldı. Bu haberlerde, ABD istihbaratının İsrail’in yakın zamanda harekete geçeceği yönündeki değerlendirmeleri öne çıkarıldı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ise Wall Street Journal’a verdiği demeçte saldırı hakkında önceden bilgi sahibi olduğunu dile getirdi. “Neler döndüğünü biliyoruz” dedi.

PENTAGON’DA PİZZA TRAFİĞİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İsrail saldırı hazırlıklarını büyük bir gizlilik içinde yürütürken, ABD Savunma Bakanlığı’ndaki (Pentagon) olağan dışı hareketlilik sosyal medyada dikkat çekti.

Washington’daki pizzacıların sipariş trafiğini takip eden bir sosyal medya hesabı, Pentagon’dan gelen pizza taleplerinde belirgin bir artış yaşandığını bildirdi. X platformunda ‘gizli askeri hareketlilik’ temalı paylaşımlar yapan bu hesap, İran devlet televizyonunun saldırı haberini yayınlamasından yaklaşık bir saat önce Pentagon civarındaki pizzacılarda yoğunluk yaşandığını aktardı.

The Takeout sitesine dayandırılan verilere göre, "saat 18:59 itibarıyla Pentagon’a yakın tüm pizzacılarda büyük bir sipariş artışı yaşandı". Bu olağandışı durum, Tahran’daki patlamalar İran medyasına yansımadan kısa bir süre önce başladı.

As of 6:59pm ET nearly all pizza establishments nearby the Pentagon have experienced a HUGE surge in activity. pic.twitter.com/ZUfvQ1JBYM — Pentagon Pizza Report (@PenPizzaReport) June 12, 2025

TARİHSEL ÖRNEKLER DE BENZERLİK GÖSTERİYOR

Her ne kadar bilimsel bir yöntem olarak kabul edilmese de benzer gözlemler daha önce de askeri operasyonlar öncesinde ortaya çıkmıştı. The Takeout platformu, 2024 yılında gerçekleşen İsrail füze saldırısı sırasında da Pentagon çevresindeki pizzacılarda olağanüstü bir yoğunluk yaşandığını hatırlattı.

Pentagon’un kendi içerisinde çeşitli fast food markaları bulunsa da pizza satan bir işletmenin olmaması nedeniyle dışarıdan gelen siparişler dikkat çekici hale geliyor. 1989 Panama müdahalesi ve 1991 Körfez Savaşı’ndan önce de Pentagon’dan verilen pizza siparişleri iki katına çıkmıştı.

Soğuk Savaş yıllarına kadar uzanan bu gözlem, Irak’ın Kuveyt’e saldırarak Körfez Savaşı’nı başlatmasından bir gün önce yapılan pizza siparişlerinde de gözlemlenmişti. Bu teori, Domino’s Pizza’nın sahibi Frank Meeks’in, 1 Ağustos 1990 tarihinde CIA ofislerine yapılan pizza teslimatlarında olağandışı bir artış yaşandığını öne sürmesiyle gündeme gelmişti.

Benzer bir durum 2011 yılında Usame Bin Ladin’e yönelik operasyon öncesinde de yaşanmış; Pentagon’dan verilen pizza siparişlerinde dikkat çekici bir artış gözlenmişti.

Kaynak: Haber Merkezi