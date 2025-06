Pentagon’da Pizza Trafiği! İsrail’in İran’a Saldırısı Öncesi Şaşırtan Hareketlilik

İsrail’in İran’da bulunan nükleer tesislere düzenlediği saldırı, Orta Doğu’da tansiyonun zirveye çıkmasına neden oldu. Bu saldırıya İran’ın füze atışlarıyla yanıt vermesi, iki ülke arasında karşılıklı saldırılara yol açtı. Amerikan medyasında, İsrail’in bu saldırıyı gerçekleştirmesinden birkaç gün önce, olası bir operasyonun gündemde olduğuna dair haberler yer aldı. Bu haberlerde, ABD istihbaratının İsrail’in yakın zamanda harekete geçeceği yönündeki değerlendirmeleri öne çıkarıldı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ise Wall Street Journal’a verdiği demeçte saldırı hakkında önceden bilgi sahibi olduğunu dile getirdi. “Neler döndüğünü biliyoruz” dedi.

İsrail saldırı hazırlıklarını büyük bir gizlilik içinde yürütürken, ABD Savunma Bakanlığı’ndaki (Pentagon) olağan dışı hareketlilik sosyal medyada dikkat çekti.

Washington’daki pizzacıların sipariş trafiğini takip eden bir sosyal medya hesabı, Pentagon’dan gelen pizza taleplerinde belirgin bir artış yaşandığını bildirdi. X platformunda ‘gizli askeri hareketlilik’ temalı paylaşımlar yapan bu hesap, İran devlet televizyonunun saldırı haberini yayınlamasından yaklaşık bir saat önce Pentagon civarındaki pizzacılarda yoğunluk yaşandığını aktardı.

The Takeout sitesine dayandırılan verilere göre, "saat 18:59 itibarıyla Pentagon’a yakın tüm pizzacılarda büyük bir sipariş artışı yaşandı". Bu olağandışı durum, Tahran’daki patlamalar İran medyasına yansımadan kısa bir süre önce başladı.

As of 6:59pm ET nearly all pizza establishments nearby the Pentagon have experienced a HUGE surge in activity. pic.twitter.com/ZUfvQ1JBYM