Kars’ta 15 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakayı Ele Verdi

Kars’ta 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kars’ta 15 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakayı Ele Verdi
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Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince suçluların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. KOM ekiplerince yapılan çalışmaların ardından kent merkezinde 1 ikamete operasyon yapıldı.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramada, hakkında "TCK-81 Kasten Öldürme ve TCK-81/1 Kasten Öldürmeye Teşebbüs" olmak üzere 2 farklı suçtan 4 ayrı eylemde toplam 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. (44) yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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