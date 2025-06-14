Kars’ta 15 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakayı Ele Verdi
Kars’ta 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
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Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince suçluların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. KOM ekiplerince yapılan çalışmaların ardından kent merkezinde 1 ikamete operasyon yapıldı.
Düzenlenen operasyonda yapılan aramada, hakkında "TCK-81 Kasten Öldürme ve TCK-81/1 Kasten Öldürmeye Teşebbüs" olmak üzere 2 farklı suçtan 4 ayrı eylemde toplam 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. (44) yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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