Erzincan’da Firari Katil Zanlısı Yakalandı
Erzincan’da kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.
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Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen istihbarı çalışmalar sonuçlandı.
Bu kapsamda, kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bülent K. yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Erzincan Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA
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