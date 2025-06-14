İnşaat İşçilerinin Kaldığı Konteynerde Yangın

Malatya’da bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar oluştu.

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İnşaat İşçilerinin Kaldığı Konteynerde Yangın
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Malatya'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Yangın Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi’nde meydana geldi. Tahnebi Sokak içerisinde bulunan bir şantiyede çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında 8 konteyner etkilenirken. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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