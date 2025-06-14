Mersin'de Pamuk Deposunda Yangın
Mersin'de Tırmıl Sanayi Sitesi'ndeki pamuk deposunda yangın çıktı. Olay yerine ekipler sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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Mersin'de Akdeniz ilçesinde yer alan Tırmıl Sanayi Sitesi içindeki pamuk deposunda, sabah saatlerinde yangın çıktı.
Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Olay yerine ekipler sevk edildi. Alevlerin büyümemesi ve diğer depolara sıçramaması için yoğun önlem alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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Kaynak: AA-DHA
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