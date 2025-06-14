Mersin'de Pamuk Deposunda Yangın

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Mersin'de Akdeniz ilçesinde yer alan Tırmıl Sanayi Sitesi içindeki pamuk deposunda, sabah saatlerinde yangın çıktı.

Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Olay yerine ekipler sevk edildi. Alevlerin büyümemesi ve diğer depolara sıçramaması için yoğun önlem alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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Kaynak: AA-DHA