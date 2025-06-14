Mersin'de Pamuk Deposunda Yangın

Mersin'de Tırmıl Sanayi Sitesi'ndeki pamuk deposunda yangın çıktı. Olay yerine ekipler sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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Mersin'de Akdeniz ilçesinde yer alan Tırmıl Sanayi Sitesi içindeki pamuk deposunda, sabah saatlerinde yangın çıktı.

Mersin'de Pamuk Deposunda Yangın - Resim : 1

Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Olay yerine ekipler sevk edildi. Alevlerin büyümemesi ve diğer depolara sıçramaması için yoğun önlem alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Mersin'de Pamuk Deposunda Yangın - Resim : 2

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Kaynak: AA-DHA

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