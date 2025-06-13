Çanakkale'de Orman Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangın çift yönlü müdahale sonrasında söndürüldü.

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Çanakkale'de Orman Yangın Kontrol Altına Alındı
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Mahmudiye köyü yakınlarındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 4 uçak, 1 helikopter, 2 dozer, 12 arazöz, su ikmal aracı ve 90 personel ile müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin erken müdahalesi ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında 4 hektar tarım alanının zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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