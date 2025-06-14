Kafeye Motosiklet Daldı: Saniyelerle Facia Atlatıldı!
Gaziosmanpaşa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir motosiklet sürücüsü, hızla kafeteryaya girdi. Sandalyede oturan müşteriler yere savrulurken, kazada şans eseri kimse yaralanmadı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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İstanbul Gaziosmanpaşa 500 Evler Mahallesi akşam saatlerinde adeta film sahnesini andıran bir kazaya sahne oldu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, kontrolden çıkarak bir kafeteryanın açık alanına daldı.
O sırada masada oturan iki kişi, motosikletin çarpmasıyla yere savruldu. Çevredekiler büyük panik yaşarken, olayın en dikkat çekici yanı ise kimsenin burnunun bile kanamamış olmasıydı.
KAMERA KAYITTAYDI
Kazanın hemen ardından olay yerine gelen çevredeki vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Ancak olayda şans eseri ciddi bir yaralanma olmadı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde motosikletin kontrolsüz şekilde gelip masaların arasına girmesi ve müşterilerin yere düşmesi net şekilde görülüyor.
Kaynak: DHA
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