İktidar Geri Adım Attı: Radar Cezaları İptal Oluyor

Kurban Bayramı'nda kesilen radar cezalarına tepki yağınca iktidar geri adım attı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek Trafik Eylem Planı komisyona geri çekildi, mevcut cezaların da mahkeme yoluyla iptal edilebileceği öğrenildi.

Son Güncelleme:
İktidar Geri Adım Attı: Radar Cezaları İptal Oluyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanlığı'nın Kurban Bayramı'nda açıkladığı trafik kazaları ve can kayıpları vatandaşı endişelendirdi. Bu duruma bir çözüm bulunması gerektiği gündeme gelirken, trafikte can kayıplarını önleme ve sürücülerin kurallara uymasını teşvik etmek için başlatılan “trafik güvenliği” projesi ve “sıkı denetim” çalışmaları sonucunda kesilen trafik cezaları ise vatandaşın tepkisini topladı. Hal böyle olunca konuyla ilgili iktidardan bir geri adım geldi.

MAHKEMEYE BAŞVURUNCA İPTAL OLUYOR

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; İçişleri Bakanlığı, seyir hızını düşüren tabelaları incelemek için komisyon kurarken, radar cezaları hakkında CİMER’e gelen başvurular sonrası sulh ceza mahkemeleri devreye girdi. Cezaların toplu şekilde iptal edilmesi söz konusu olmasa da vatandaşların dilekçe ile sulh ceza hakimliklerine başvurmaları halinde cezalar iptal ediliyor.

Diğer yandan hız limit tabelaları ve trafik uygulamalarından kaynaklı sorunları çözmek için kurulan komisyon çalışmalarını tamamlayana dek, yeni Trafik Kanun Teklifi, komisyona geri çekilecek. Teklif, komisyon mevcut sıkıntıları giderdikten sonra tekrar gündeme alınacak.

İktidar Geri Adım Attı: Radar Cezaları İptal Oluyor - Resim : 1

EN ÇOK ŞİKAYET ALAN DURUMLAR

En çok şikayetin geldiği durumlar şunlar:

- Mobil radar cihazlarının konulduğu yerlerde eskiden cihazın 200-300 metre önüne radar ya da yol kontrol uyarı tabelası yerleştiriliyordu. Mevcut uygulamada mobil radar cihazının hemen önüne tabela konuluyor.

- Bazı yerlerde hız sınırı 80-90-110-120 kilometre olmasına rağmen, hemen bu tabelaların arkasına hız sınırını 70-50-30 km gösteren tabelalar konuluyor. Bu tabelaların hemen altına da mobil radar cihazları yerleştiriliyor. Bu, vatandaşa tuzak kurmak anlamına gelir.

- Meskun mahal alanlarında, yaya geçitlerinde, okul önlerinde radar cihazları ile fizik kanunlarına aykırı olarak hız sınırı uygulaması yapılıyor ve mobil radarlar buralara yerleştiriliyor.

- Hız sınırının oransal olarak aşıldığı gerekçesiyle çok yüksek radar cezaları uygulanıyor.

- Bu cezalar ekonomik olarak Maliye’ye gelir sağlamak amacıyla kesiliyor iddiası gündeme geldi.

CHP'den Radar Cezaları ve Hız Levhalarına TepkiCHP'den Radar Cezaları ve Hız Levhalarına TepkiGüncel
Bu Şekilde Trafiğe Çıkanlar Yandı! 140 Bin Lira Para Cezası VarBu Şekilde Trafiğe Çıkanlar Yandı! 140 Bin Lira Para Cezası VarEkonomi

Kaynak: Habertürk

Etiketler
Trafik Cezası İçişleri Bakanlığı
Son Güncelleme:
Nefes Kesen Mücadele Son Buldu, Survivor'da Şampiyon Belli Oldu Survivor'da Şampiyon Belli Oldu
Balkon Demirlerindeki Pası Anında Yok Ediyor! İlk Günkü Gibi Parlayacak Balkon Demirlerindeki Pası Anında Yok Ediyor! İlk Günkü Gibi Parlayacak
Manisa’da İşçi Servisi Tıra Çarptı: 5’i Ağır 20 Yaralı Manisa’da İşçi Servisi Tıra Çarptı: 5’i Ağır 20 Yaralı
Saksısına ve Bahçesine Eken Kene Yüzü Görmüyor! Doğal Kovuşturucu Olarak Biliniyor Saksısına ve Bahçesine Eken Kene Yüzü Görmüyor! Doğal Kovuşturucu
ÇOK OKUNANLAR
Tapuda Bunu Yapan İki Tarafa da Ağır Cezalar Geliyor: Bakanlık Radarına Aldı! Milyonlarca Eve Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapuda Bunu Yapan İki Tarafa da Ağır Cezalar Geliyor: Milyonlarca Eve Tebligat Gönderilmeye Başlandı
Buraya Taşınan Yaşadı: Devlet 2 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Buraya Taşınan Yaşadı: Devlet 2 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
Küçücük Saksıda Bile Yetişiyor, 1 Avuç Toprak Yetiyor: 6 Ay Hasat Ediliyor: Faydasını Duyan Vazgeçemiyor Küçücük Saksıda Bile Yetişiyor, 1 Avuç Toprak Yetiyor: 6 Ay Hasat Ediliyor: Faydasını Duyan Vazgeçem
Saksısına ve Bahçesine Eken Kene Yüzü Görmüyor! Doğal Kovuşturucu Olarak Biliniyor Saksısına ve Bahçesine Eken Kene Yüzü Görmüyor! Doğal Kovuşturucu
'Antibiyotik' Hasadı Başladı: Sadece Bir İlimizde Üretiliyor, Faydaları Saymakla Bitmiyor, Üç Ülkeye İhraç Ediliyor... 'Antibiyotik' Hasadı Başladı! Faydaları Saymakla Bitmiyor