İktidar Geri Adım Attı: Radar Cezaları İptal Oluyor

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İçişleri Bakanlığı'nın Kurban Bayramı'nda açıkladığı trafik kazaları ve can kayıpları vatandaşı endişelendirdi. Bu duruma bir çözüm bulunması gerektiği gündeme gelirken, trafikte can kayıplarını önleme ve sürücülerin kurallara uymasını teşvik etmek için başlatılan “trafik güvenliği” projesi ve “sıkı denetim” çalışmaları sonucunda kesilen trafik cezaları ise vatandaşın tepkisini topladı. Hal böyle olunca konuyla ilgili iktidardan bir geri adım geldi.

MAHKEMEYE BAŞVURUNCA İPTAL OLUYOR

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre; İçişleri Bakanlığı, seyir hızını düşüren tabelaları incelemek için komisyon kurarken, radar cezaları hakkında CİMER’e gelen başvurular sonrası sulh ceza mahkemeleri devreye girdi. Cezaların toplu şekilde iptal edilmesi söz konusu olmasa da vatandaşların dilekçe ile sulh ceza hakimliklerine başvurmaları halinde cezalar iptal ediliyor.

Diğer yandan hız limit tabelaları ve trafik uygulamalarından kaynaklı sorunları çözmek için kurulan komisyon çalışmalarını tamamlayana dek, yeni Trafik Kanun Teklifi, komisyona geri çekilecek. Teklif, komisyon mevcut sıkıntıları giderdikten sonra tekrar gündeme alınacak.

EN ÇOK ŞİKAYET ALAN DURUMLAR

En çok şikayetin geldiği durumlar şunlar:

- Mobil radar cihazlarının konulduğu yerlerde eskiden cihazın 200-300 metre önüne radar ya da yol kontrol uyarı tabelası yerleştiriliyordu. Mevcut uygulamada mobil radar cihazının hemen önüne tabela konuluyor.

- Bazı yerlerde hız sınırı 80-90-110-120 kilometre olmasına rağmen, hemen bu tabelaların arkasına hız sınırını 70-50-30 km gösteren tabelalar konuluyor. Bu tabelaların hemen altına da mobil radar cihazları yerleştiriliyor. Bu, vatandaşa tuzak kurmak anlamına gelir.

- Meskun mahal alanlarında, yaya geçitlerinde, okul önlerinde radar cihazları ile fizik kanunlarına aykırı olarak hız sınırı uygulaması yapılıyor ve mobil radarlar buralara yerleştiriliyor.

- Hız sınırının oransal olarak aşıldığı gerekçesiyle çok yüksek radar cezaları uygulanıyor.

- Bu cezalar ekonomik olarak Maliye’ye gelir sağlamak amacıyla kesiliyor iddiası gündeme geldi.

Kaynak: Habertürk