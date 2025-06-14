Manisa’da İşçi Servisi Tıra Çarptı: 5’i Ağır 20 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında işçileri taşıyan minibüs, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kaza, İzmir-Ankara kara yolundaki Çepnidere Kavşağı yakınlarında saat 00.45 sıralarında gerçekleşti. İzmir’den Turgutlu’ya işçi taşıyan minibüsün sürücüsü Nurettin Kocabaş, 45 J 6406 plakalı aracıyla, yol kenarında duran buğday yüklü 03 ADB 813 plakalı tıra çarptı.

5'İ AĞIR, 20 YARALI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Servis minibüsünde bulunan 20 kişi yaralanırken, 5’inin durumunun ağır olduğu bildirildi. Araç içinde sıkışan bazı yolcular, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan 4 yaralı, Manisa Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Kaza, minibüsün büyük hasar görmesi nedeniyle trafiği de kısa süreli aksattı. Polis ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: DHA