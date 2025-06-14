Cinayet İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi, Gerçek Başka Çıktı

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde gelen bir ihbar polisi alarma geçirdi. Trabzon’dan Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan telefon aramasında, "İki yeğenimi öldürdüm, gidip cesetlerini alın" denilmesi üzerine ekipler hızla harekete geçti. İhbar üzerine Yeni Mahalle 603. Sokak’taki adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, güvenlik önlemi alarak binayı kontrol altına aldı. Yapılan incelemelerde ihbarın gerçek olmadığı, evde herhangi bir cinayet ya da şiddet olayının yaşanmadığı belirlendi. İhbarın asılsız çıkması üzerine mahallede büyük bir rahatlama yaşandı.

EŞLER TARTIŞMIŞ

Olayın, karı koca arasında yaşanan bir tartışma sırasında sarf edilen tehdit sözlerinden kaynaklandığı anlaşıldı. Evde bulunan şahıslardan birinin, öfkeyle Trabzon’daki akrabalarına "Ben bunları öldüreceğim" dediği ve bu sözlerin ihbara dönüştüğü öğrenildi. Aile bireyleri ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA