Akademide Satılık Tez Skandalı: Fiyatlar 100 Bin Lirayı Aşıyor

Sahtekarlık her alanda almış başını gidiyor... Yüksek lisans ve doktora tezleri, internet üzerinden açıkça satılıyor. İlahiyat alanında doktora tezi yazdırmanın bedeli 108 bin liraya yakın, 300 sayfalık bir yüksek lisans tezi ise 81 bin TL'ye kadar çıkıyor.

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Akademide Satılık Tez Skandalı: Fiyatlar 100 Bin Lirayı Aşıyor
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Türkiye'de akademik unvanlara giden yol, yalnızca bilgi ve araştırmayla değil, artık para transferleriyle de şekilleniyor. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin zorunlu olarak hazırlaması gereken tez ve makaleler, internet üzerinden "hazır olarak" parayla satın alınabiliyor. Üstelik bu alanda adeta kayıt dışı bir sektör oluşmuş durumda.

Bir internet sitesinde yer alan fiyatlara göre, İlahiyat alanında doktora tezi yazdırmak isteyen bir öğrenci 90 bin ila 108 bin TL arasında ödeme yapıyor. Nefes'ten Mahir Bağış'ın haberine göre sosyal bilimlerde bu rakam 85 bine kadar çıkarken, mühendislik ve hukuk gibi alanlarda da benzer ücretler talep ediliyor. Sayfa sayısı arttıkça fiyatlar da yükseliyor: 200 sayfalık bir tez 95 bin TL, 300 sayfalık bir yüksek lisans tezi ise 81 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.

Akademide Satılık Tez Skandalı: Fiyatlar 100 Bin Lirayı Aşıyor - Resim : 1

Tezlerin parayla yazdırılması, yalnızca bireysel ahlak sorunu değil; aynı zamanda sistematik bir yozlaşmanın işareti. Prof. Dr. Nurcan Törenli, bu tabloyu üniversitelerdeki nitelik kaybına bağlıyor. Törenli'ye göre, akademik yükselme kriterleri liyakatten uzaklaşıp idareye sadakat ölçütlerine dönüştü.

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Kaynak: Nefes Gazetesi

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