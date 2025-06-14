Meteoroloji Tek Tek Uyardı: O Bölgelerde Yağış Alarmı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, bazı bölgelerde rüzgar şiddetini artıracak, güneydoğuda ise toz taşınımı dikkat çekecek.

YAĞIŞ ALARMI

Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli sağanak yağışların hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor. Vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olası risklere karşı dikkatli olması uyarısı yapıldı.

KUVVETLİ RÜZGAR

Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgarın zaman zaman saatte 60 kilometreyi bulacak şekilde kuvvetli esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI GÖRÜLECEK

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı etkili olacak. Görüş mesafesinde azalma, solunum yolu rahatsızlıkları ve hava kalitesinde bozulma gibi etkiler bekleniyor. Özellikle kronik hastalığı olan vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

SICAKLIKLAR

Hava sıcaklıkları kuzeydoğu kesimlerde mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredecek. Ancak ülkenin diğer kesimlerinde sıcaklıklar normallerin üzerinde kalmayı sürdürecek. Güneydoğu Anadolu'da 39 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar görülecek.

BÖLGE BÖLGE

Marmara: Trakya'da öğleden sonra yerel sağanaklar etkili olacak. İstanbul'da parçalı bulutlu bir gün bekleniyor.

Ege: Sıcaklıklar yüksek, güneşli bir hava hakim. Kıyı Ege'de rüzgar zaman zaman kuvvetli esecek.

Akdeniz: Toroslar çevresinde gök gürültülü sağanaklar görülebilir. Sıcaklıklar 33 dereceyi buluyor.

İç Anadolu: Konya ve çevresinde öğleden sonra sağanak yağışlar etkili olabilir.

Karadeniz: Doğu Karadeniz'in doğusunda yağışlar yer yer kuvvetli. Trabzon ve Rize'de dikkatli olunmalı.

Doğu Anadolu: Erzurum ve Kars çevresinde sağanak ve gök gürültüsü hakim. Güneydoğu'da toz taşınımı öne çıkıyor.

Güneydoğu Anadolu: Sıcak hava ve toz taşınımı birlikte etkili olacak. Diyarbakır 39 dereceyi görecek.

Kaynak: Haber Merkezi