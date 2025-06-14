Meteoroloji Tek Tek Uyardı: O Bölgelerde Yağış Alarmı

Meteoroloji, yurdun doğu ve iç kesimleri için kuvvetli yağış, rüzgar ve toz taşınımı uyarısında bulundu. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da sağanaklar etkili olurken, Güneydoğu'da sıcak hava ve toz taşınımı hayatı zorlaştıracak. İşte 14 Haziran 2025 bölge bölge hava durumu...

Son Güncelleme:
Meteoroloji Tek Tek Uyardı: O Bölgelerde Yağış Alarmı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, bazı bölgelerde rüzgar şiddetini artıracak, güneydoğuda ise toz taşınımı dikkat çekecek.

Meteoroloji Tek Tek Uyardı: O Bölgelerde Yağış Alarmı - Resim : 1

YAĞIŞ ALARMI

Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli sağanak yağışların hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor. Vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olası risklere karşı dikkatli olması uyarısı yapıldı.

KUVVETLİ RÜZGAR

Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgarın zaman zaman saatte 60 kilometreyi bulacak şekilde kuvvetli esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI GÖRÜLECEK

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı etkili olacak. Görüş mesafesinde azalma, solunum yolu rahatsızlıkları ve hava kalitesinde bozulma gibi etkiler bekleniyor. Özellikle kronik hastalığı olan vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

Meteoroloji Tek Tek Uyardı: O Bölgelerde Yağış Alarmı - Resim : 2

SICAKLIKLAR

Hava sıcaklıkları kuzeydoğu kesimlerde mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredecek. Ancak ülkenin diğer kesimlerinde sıcaklıklar normallerin üzerinde kalmayı sürdürecek. Güneydoğu Anadolu'da 39 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar görülecek.

Meteoroloji Tek Tek Uyardı: O Bölgelerde Yağış Alarmı - Resim : 3

BÖLGE BÖLGE

Marmara: Trakya'da öğleden sonra yerel sağanaklar etkili olacak. İstanbul'da parçalı bulutlu bir gün bekleniyor.

Ege: Sıcaklıklar yüksek, güneşli bir hava hakim. Kıyı Ege'de rüzgar zaman zaman kuvvetli esecek.

Akdeniz: Toroslar çevresinde gök gürültülü sağanaklar görülebilir. Sıcaklıklar 33 dereceyi buluyor.

İç Anadolu: Konya ve çevresinde öğleden sonra sağanak yağışlar etkili olabilir.

Karadeniz: Doğu Karadeniz'in doğusunda yağışlar yer yer kuvvetli. Trabzon ve Rize'de dikkatli olunmalı.

Doğu Anadolu: Erzurum ve Kars çevresinde sağanak ve gök gürültüsü hakim. Güneydoğu'da toz taşınımı öne çıkıyor.

Güneydoğu Anadolu: Sıcak hava ve toz taşınımı birlikte etkili olacak. Diyarbakır 39 dereceyi görecek.

Güney Afrika'da Şiddetli Fırtına ve Kar Can Kaybına Neden OlduGüney Afrika'da Şiddetli Fırtına ve Kar Can Kaybına Neden OlduDünya

Sağanak Yağış Geliyor: Sel ve Su Baskınlarına DikkatSağanak Yağış Geliyor: Sel ve Su Baskınlarına DikkatGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
yağmur Sağanak yağış
Son Güncelleme:
Yolcu Otobüsüyle Çarpışan Otomobil Hurdaya Döndü! 1 Ölü, 8 Yaralı Otobüsle Çarpışan Otomobil Hurdaya Döndü
Ömer Hayyam’ın Erkekler İle İlgili O Sözü Her Şeyi Ortaya Çıkardı Ömer Hayyam’ın Erkekler İle İlgili O Sözü Her Şeyi Ortaya Çıkardı
Cebinizdeki Ölümcül Tehlike! Tam 1 Milyonu Toplatılıyor, Acil Çağrı Yapıldı Cebinizdeki Ölümcül Tehlike! Tam 1 Milyonu Toplatılıyor, Acil Çağrı Yapıldı
Hakim ve Savcıların Terfi Kararları Resmi Gazete'de Hakim ve Savcıların Terfi Kararları Resmi Gazete'de
ÇOK OKUNANLAR
Küçücük Saksıda Bile Yetişiyor, 1 Avuç Toprak Yetiyor: 6 Ay Hasat Ediliyor: Faydasını Duyan Vazgeçemiyor Küçücük Saksıda Bile Yetişiyor, 1 Avuç Toprak Yetiyor: 6 Ay Hasat Ediliyor: Faydasını Duyan Vazgeçem
İsrail-İran Arasında Tansiyon Yükseliyor! Demir Kubbe Delindi, Tel Aviv Füzelerle Vuruldu: Ölü Sayısı Artıyor İsrail-İran Arasında Tansiyon Yükseliyor
Korkulan Senaryo Gerçek Oldu! Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Duyurdu: İran'da Nükleer Sızıntı Var Korkulan Oldu! Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Duyurdu: İran'da Nükleer Sızıntı Var
İsrail-İran Gerilimine İlişkin O Paylaşımlara Soruşturma İsrail-İran Gerilimine İlişkin O Paylaşımlara Soruşturma
Meteoroloji Tek Tek Uyardı: O Bölgelerde Yağış Alarmı Meteoroloji Tek Tek Uyardı: O Bölgelerde Yağış Alarmı