Sağanak Yağış Geliyor: Sel ve Su Baskınlarına Dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre hafta sonu yurdun önemli bölümü yağışlı geçecek. İstanbul'da pazar günü gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sel ve su taşkını uyarısı yapıldı.

Sağanak Yağış Geliyor: Sel ve Su Baskınlarına Dikkat
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yarın ve hafta sonu ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların beklendiğini aktaran Tekin, batı kesimlerinde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.

Tekin, yarın Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların görüleceğini söyledi.

CUMARTESİ GÜNÜ KUVVETLİ YAĞIŞ OLACAK

Cumartesi günü Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeybatısında yine sağanak beklendiğini ifade eden Tekin, "Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevrelerinde yağışları görmek mümkün olacak. Özellikle cumartesi günü Trabzon, Rize, Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan çevrelerinde ise kuvvetli yağışlar olacak" dedi.

SEL VE SU BASKINDALARINA DİKKAT

Tekin, pazar günü ise yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yeni yağışların beklendiğini belirterek, "Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yine yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Kuvvetli yağışın sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Yarın ve cumartesi Güneydoğu kesimlerinde ise toz taşınımı beklendiğini dile getiren Tekin, özellikle hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzlukların olabileceğini bildirdi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara'da yarın ve hafta sonu yağış beklenmediğini belirten Tekin, "Parçalı az bulutlu bir hava hakim olacak. Cuma günü 33 derece, cumartesi 29 derece ve pazar günü ise 25 dereceye kadar hava sıcaklığı düşecek." ifadelerini kullandı.

Tekin, İstanbul'da yarın ve cumartesi yağış beklentisinin olmadığını ancak pazar günü sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görüleceğini anlatarak, kentte havanın cuma günü 28, cumartesi 26, pazar günü ise 25-26 derece civarında seyredeceğini söyledi.

İzmir'de ise yarın ve hafta sonu yağış beklenmediğini bildiren Tekin, kentte hava sıcaklığının 32 ile 35 derece arasında seyredeceğini ve rüzgarın kuzeyden kuvvetli eseceğini kaydetti.

Meteoroloji Uyardı! Güneş Yüzünü Saklayacak, Kuvvetli Sağanak Yağış GeliyorMeteoroloji Uyardı! Güneş Yüzünü Saklayacak, Kuvvetli Sağanak Yağış GeliyorGüncel

Meteoroloji'den Sıcaklık ve Sağanak Uyarısı! İkisi Birden VuracakMeteoroloji'den Sıcaklık ve Sağanak Uyarısı! İkisi Birden VuracakGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Hava Durumu yağmur
28. Dönem İkinci Devre TBMM Başkanlık Divanı Belli Oldu 28. Dönem İkinci Devre TBMM Başkanlık Divanı Belli Oldu
Demet Evgar’dan Ferdi Zeyrek İçin Taziye Ziyareti: Eşi Nurcan Zeyrek’e Sarıldı, Gözleri Doldu… Demet Evgar’dan Ferdi Zeyrek İçin Taziye Ziyareti: Eşi Nurcan Zeyrek’e Sarıldı, Gözleri Doldu…
12 Haziran Burç Yorumları: Beklenen An Geldi 12 Haziran Burç Yorumları: Beklenen An Geldi
Rusya ve Ukrayna Arasında İkinci Esir Takası! İki Ülkeden Peş Peşe Açıklamalar Rusya ve Ukrayna Arasında İkinci Esir Takası
Dışişleri'nden Hindistan'daki Uçak Faciası İçin Taziye Mesajı Dışişleri'nden Hindistan'daki Facia İçin Taziye Mesajı
Alzheimer Ağızdan mı Başlıyor? Bilim İnsanlarından Dikkat Çeken Bulgular Alzheimer Ağızdan mı Başlıyor? Bilim İnsanlarından Dikkat Çeken Bulgular
ÇOK OKUNANLAR
63 Yıllık Ünlü Otel Devi İflas Etti: Tatil İçin Rezervasyon Yaptıranlar Diken Üstünde Rezervasyon Yaptıranlar Diken Üstünde! İflas Etti
SGK Uzmanı Duyurdu: O Ödemelere Zam Geldi! Bu Ay İki Kat Fazla Para Yatacak SGK Uzmanı Duyurdu: O Ödemelere Zam Geldi! Bu Ay İki Kat Fazla Para Yatacak
Hindistan'da Uçak Düştü! İçinde 242 Yolcu Vardı Cesetler Çıkarılıyor... Düşen Uçaktan Kurtulan Var mı? Flaş Açıklama
Ali Koç Transferde Çıldırdı! 4 Yıldızın İsmi Ortaya Çıktı Ali Koç Transferde Çıldırdı! 4 Yıldızın İsmi Ortaya Çıktı
Türkiye'nin En Borçlu 20 Şirketi Açıklandı: Listedeki Devlere Çok Şaşıracaksınız Türkiye'nin En Borçlu 20 Şirketi Açıklandı: Listedeki Devlere Çok Şaşıracaksınız