28. Dönem İkinci Devre TBMM Başkanlık Divanı Belli Oldu

TBMM Genel Kurulu’nda, 28. Dönem İkinci Devresi kapsamında Başkanlık Divanı’nda görev alacak dört Meclis Başkanvekili, katip üyeler ve idare amirleri belirlendi.

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28. Dönem İkinci Devre TBMM Başkanlık Divanı Belli Oldu
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, 28. Dönem İkinci Devre için Başkanlık Divanı’nda görev alacak isimler belirlendi. Yapılan oylama sonucunda 4 Meclis Başkanvekili, katip üyeler ve idare amirleri seçildi.

Başkanvekilliği görevine; CHP’den Tekin Bingöl, MHP’den Celal Adan, AKP’den Bekir Bozdağ ve DEM Parti’den Pervin Buldan getirildi.

Katip üyelik pozisyonlarına şu isimler seçildi: CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, AKP Adıyaman Milletvekili İshak Şan, AKP Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AKP Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, AKP Kütahya Milletvekili Adil Biçer, AKP Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez ve CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yonter.

İDARİ AMİRLER BELİRLENDİ

İdare amirliklerine ise MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, AKP İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz ve AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyüpoğlu seçildi.

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Kaynak: ANKA

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