Kuaföre Binlerce Lira Vermenize Gerek Yok: İşte Beyaz Saçları Gizlemenin Pratik Yolları

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Özellikle 40 yaş sonrasında hızla uzayan saçlarla birlikte ortaya çıkan beyaz teller, kuaför randevularını artırırken hem maddi hem de fiziksel yorgunluğa neden olabiliyor. Ancak sürekli kimyasal boya kullanımına gerek kalmadan da bakımlı görünmek mümkün.

Son yıllarda geliştirilen geçici kapatıcı ürünler, hem doğal bir görünüm sağlıyor hem de günlük bakımda kolayca kullanılabiliyor. Üstelik bu ürünler ilk şampuanlamada kolayca çıkıyor, yani saçlarınıza uzun vadeli zarar da vermiyor.

BEYAZ SAÇ KÖKLERİNİ GİZLEMENİN 5 YOLU

1. Renklendirici Spreyler

Büyük alanlarda anında etki sağlayan bu spreyler, gri saçları geçici olarak kapatmak için birebir. Uygulaması kolay ve hızlı olan bu ürünlerin püf noktası: kullanmadan önce mutlaka iyice çalkalamak. Böylece renk pigmentleri eşit dağılır ve daha doğal bir görünüm elde edilir.

2. Renkli Saç Maskarası

Özellikle şakaklar gibi detaylı alanlarda etkili olan bu ürünler, tek tek beyaz telleri gizlemek için ideal. Maskara formundaki fırça, hassas uygulamaya olanak tanır. Maskara sürerken saç derisine temas etmemeye özen gösterin, yalnızca saçı kökten uca boyamanız yeterli olacaktır.

3. Renkli Saç Pudraları ve Farlar

Makyaj çantanızda bile taşıyabileceğiniz bu kompakt ürünler, saç ayrımındaki gri telleri hızlıca gizlemek için tasarlandı. Uygulaması kolay olan bu ürünler mat ve doğal bir bitiş sağlar, ayrıca gün içinde rötuş yapmanız gerektiğinde büyük kolaylık sunar.

4. Saç Tebeşirleri

Renkli saç tebeşirleri, özellikle özel günler öncesinde saçını geçici olarak renklendirmek isteyenler için ideal. Kuru saça uygulandığında anında renk verir ve ilk yıkamada tamamen çıkar. Az sayıda gri tel için etkili ve eğlenceli bir çözümdür.

5. Renk Veren Şekillendirici Ürünler

Bazı saç köpükleri ve jöleler, hafif renk pigmentleri içererek hem şekillendirme hem de beyaz telleri kamufle etme görevini bir arada sunar. Özellikle koyu renk saçlarda farkı daha belirgin hale getiren bu ürünler, gündelik kullanım için uygundur.

UYGULAMA SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Ürünü sadece gri köklerin belirgin olduğu bölgelere uygulayın. Tüm saça sıkmak hem israf hem de yapay bir görünüm yaratabilir.

Saçınızı tutam tutam ayırarak uygulama yapın ve kuruması için birkaç dakika bekleyin.

Sprey kullanırken omuzlarınıza havlu, yüzünüze mendil tutarak ciltte leke oluşumunu engelleyin.

Maskara uyguluyorsanız, saç derinize temas etmemesine dikkat edin.

Uygulama sonrası saçınızı kurutmadan şapka takmayın ya da saçınıza dokunmayın.

KUAFÖRE GİTMENİZE GEREK KALMAYACAK

Doğal Bitki Suları: Siyah çay, kahve, biberiye ve adaçayı demlemeleriyle yapılan durulamalar, saç rengini geçici olarak koyulaştırabilir.

Farklı Ayırma Yönleri: Saçınızı normalden farklı bir yöne ayırmak, belirli bölgelerdeki gri tellerin görünümünü azaltabilir.

Saç Aksesuarları: Taçlar, bantlar, eşarplar ya da şapkalar hem stilinizi tamamlar hem de gri kökleri zarifçe gizlemenin şık bir yoludur.

Kaynak: Haber Merkezi