Otomotiv Devi Fiyat Rekabetine Yenik Düştü: 10 Bin Kişilik Ekiple İflasa Sürüklendi

NETA AUTO DAYANAMADI

Çin pazarında önemli ancak devler arasında küçük sayılabilecek bir üretici olan Neta Auto, bu rekabet ortamında ayakta kalmayı başaramadı. Ürettiği Neta S gibi modellerle dikkat çeken şirket, birçok ülkeye ihracat yapıyor ve Toyota’nın dahi şirketle ilgilendiği iddia edilmişti. Ancak bu temaslar somut bir sonuç vermedi.

Medya raporlarına göre Neta Auto, birkaç hafta önce iflas başvurusu yaptı ancak başvuru reddedildi. Şu anda şirketin resmî iflas süreci devam ediyor. Çalışanların ödenmeyen maaşları nedeniyle şirket merkezine yürüyüş yaptığı ve fabrikaya girmeye çalıştığı videolar Çin’in çeşitli sosyal medya platformlarında yayıldı.