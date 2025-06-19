Otomotiv Devi Fiyat Rekabetine Yenik Düştü: 10 Bin Kişilik Ekiple İflasa Sürüklendi
Çin'deki elektrikli araç pazarında uzun süredir süregelen fiyat rekabeti, ilk büyük kurbanını verdi. Elektrikli otomobil üreticisi Neta Auto, mali sıkıntılar nedeniyle iflas sürecine girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayan şirketin akıbeti belirsizliğini korurken, sosyal medyada dolaşan görüntülerde, maaşlarını alamayan çalışanların fabrika alanına girmeye çalıştıkları görülüyor.
ÜÇ YILLIK FİYAT SAVAŞI KRİTİK NOKTADA
Çin’de yaklaşık üç yıldır devam eden agresif fiyat politikaları, Mayıs ayının sonunda yeni bir aşamaya geçti. Sektörün en büyük oyuncularından BYD, 22 farklı modelinde yüzde 10 ile yüzde 30 arasında değişen ciddi indirimlere giderek fiyatları düşürdü. Bu hamle, tüm sektörde baskıyı artırdı. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanı da kısa süre sonra yaptığı açıklamada, bu tür bir fiyat rekabetinin uzun vadede kimseye kazanç sağlamayacağını vurguladı.
NETA AUTO DAYANAMADI
Çin pazarında önemli ancak devler arasında küçük sayılabilecek bir üretici olan Neta Auto, bu rekabet ortamında ayakta kalmayı başaramadı. Ürettiği Neta S gibi modellerle dikkat çeken şirket, birçok ülkeye ihracat yapıyor ve Toyota’nın dahi şirketle ilgilendiği iddia edilmişti. Ancak bu temaslar somut bir sonuç vermedi.
Medya raporlarına göre Neta Auto, birkaç hafta önce iflas başvurusu yaptı ancak başvuru reddedildi. Şu anda şirketin resmî iflas süreci devam ediyor. Çalışanların ödenmeyen maaşları nedeniyle şirket merkezine yürüyüş yaptığı ve fabrikaya girmeye çalıştığı videolar Çin’in çeşitli sosyal medya platformlarında yayıldı.
SEKTÖR TETİKTE BEKLİYOR
Neta Auto’nun yaşadığı bu çöküş, Çin’deki elektrikli araç üreticileri arasında yeni iflasların habercisi olabilir. Fiyat indirimi yarışına liderlik eden BYD bile, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu stratejinin uzun süre sürdürülebilir olmadığını kabul etti. Ancak şirket geri adım atmıyor.