Polis Kapıyı Kırarak İçeri Girdi, Hayrete Düştü! Bez Dolapta Akılalmaz Sistem

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Sarıyer Devriye Ekipler Amirliğine bağlı yunus polisleri, Ayazağa Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarı ile operasyon için düğmeye bastı. Kapının açılmaması üzerine omuz atarak daireye giren polis, içeride bulunan şüpheli Uğur C.’yi yakaladı.

BEZ DOLAPTA UYUŞTURUCU SİSTEMİ

Evde arama yapan polis bir odadaki bez dolabı açtığında içerisinde sistem kurulmuş şekilde saksı içerisinde kök Hint keneviri buldu. Aramalarına devam eden polis, balkonda da saksı içerisinde Hint keneviri ele geçirdi.

Salonda yapılan aramalarda ise koltuğun altına gizlenmiş kutuların içerisinde bulunan 315 gram marihuana ve 18 adet narkotik madde özütü (elektronik sigaralarda kullanılmak üzere sıvı şekilde) ele geçirdi. Operasyon anı kameralara saniye saniye yansıdı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Aramalarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerle 'İklimlendirme sistemi', 'Narkotik madde tohumu' ve 'Narkotik madde yetiştirmede kullanılan kimyasal ilaçlar' a da el konuldu. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Uğur C. ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Uğur C., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA