Diyanet'ten Kafaları Karıştıran Açıklama... 'Bayramda Tatile Gitmenin Vebali Var'

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İlginç açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Diyanet'ten gelen son açıklama da kafalarda soru işareti oluşturdu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya'nın Diyanet TV’de yayınlanan “Diyanet’e soralım” adlı programa katılarak “Bayramda tatile gitmek ne kadar doğru?” şeklindeki soruya verdiği yanıt gündem oldu.

Bayramların görüşme günler olduğunu söyleyen Kapukaya, "Bu bayramlaşmaların ruhuna baktığımız zaman, peygamber efendimizin zamanında hemen hemen bütün toplumun bayram yerinde olduğunu görüyoruz. Yaşlılar, gençler, çocuklar, kadınlar hatta namaz kılmaya müsait olmayan kadınları bile peygamber efendimiz bayram yerine davet etmiştir. Onlar namaz kılmasınlar ama bu bayrama iştirak etsinler, coşkuyu yaşasınlar demiştir" diye konuştu.

Bayramlarda toplumun kenetlenmesi gerektiğini belirten Kapukaya, "Bazen bayram günleri de yetmiyor. Şunu da unuttuk, buraya da gidemedik dediğimiz de oluyor üç-dört gün olmasına rağmen. Bunu böyle yapmayıp da eğer biz bayram günlerini tatil günleri haline getirirsek, burada bir vebal de vardır" ifadelerini kullandı.

'KAPIMIZI BACAMIZI KİTLERSEK OLMAZ'

Mehmet Kapukaya, bahsettiği "vebali" şu sözlerle açıkladı:

"Bayram günleri bize yetmiyor. Ama kalkıp da biz kapımızı, bacamızı kilitlersek, tatil yerlerinden yer ayarlarsak, ondan sonra da telefon açıp da bir babaanneye telefonla 'Bayramın mübarek olsun. Ellerinden öpüyorum' diyorsak, o babaanne de bir şey söyleyemiyor, gözyaşlarını içine akıtıyorsa, burada bir vebal yok mu? O hane üzüntülü kalıyorsa veya ‘bazılarının çoluk çocuğu bayramlaştığı halde benim çocuğum tatile gitmiş, uzaktan benimle bayramlaşıyor’ diyorsa veya bazıları hiç bayramlaşmıyor. Böyle durumlar ortaya çıkarsa o zaman bu bir vebaldir."

Kaynak: ANKA