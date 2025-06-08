Papara Soruşturmasında Çarpıcı İddia! Önce Yasa Dışı Bahis Şimdi FETÖ

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Sabah gazetesi yazarı Ferhat Ünlü, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan Papara’nın kurucusu ve sahibi Ahmet Faruk Karslı hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Karslı’nın aile bağlantılarına ilişkin bir değerlendirme yapan Ünlü, Ahmed Faruk Karslı’nın babası Prof. Dr. Abdurrahim Karslı hakkında 2016 yılında FETÖ kapsamında soruşturma başlatıldığını söyledi.

'BABASI SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞ BİR İSİM'

Ferhat Ünlü, ‘Parayı, Papa’yı ve Papara’yı takip et’ isimli bugünkü köşe yazısında detayları şöyle aktardı: Bir insanın kim olduğunu anlamak istiyorsan, işe babasını tanımakla başlamak doğru bir stratejidir. Papara'nın kurucusu Ahmed Faruk Karslı'nın babası Prof. Dr. Abdurrahim Karslı, hakkında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 2016 yılında soruşturma başlatılmış bir isim. Aslında Papara bir ekonomik buluş olarak çarpıcı bir icat. Ne var ki Papara dijital âlemin bir Western Union'ı haline gelmek için herkesin parasını kabul ederek, kendi sistemini kara para enfeksiyonuna açık hale getirdi.

'KAPİTALİZMİN PAPARA EVRESİ'

Ünlü ‘Ben içinde bulunduğumuz sürece 'dijital kapitalizmin Papara evresi' diyorum. Papara'nın bir süredir neden gündemde olduğunu biliyorsunuz, ama ben altını çizeyim: 26 bin 12 kişinin adına açılan Papara hesapları üzerinden 12 milyar 879 milyon 558 bin TL'lik yasa dışı bahis ya da kumar işlemi yüzünden’ diye belirtti.

'İKTİDARDA OLMAYA DEVAM EDECEK'

‘Oğul Karslı'nın kendisi içeride olsa bile, bir anlamda ekonomik fikri iktidarda olmaya devam edecek’ diye vurgulayan Ferhat Ünlü, 'Papara ise bir kere mimlendi, bundan sonra o konseptteki her yeni girişim dikkatle izlenecektir' dedi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon kapsamında 5 milyar TL değerinde mal varlığına el konulduğunu, bu varlıkların arasında 1 yat, 5 tekne, 74 araç, 7 daire ve 3 kiralık kasa olduğunu açıklamıştı. MASAK raporlarına göre, Papara üzerinden yapılan işlemlerin yasa dışı bahis para trafiğini kolaylaştırdığı, suç gelirlerinin 274 banka hesabına ve 16 kripto cüzdanına aktarılarak aklandığı belirlenmişti.

Merkez Bankası, Papara’daki ödeme işlemlerine geçici günlük limitler getirildiğini, ancak kullanıcı fonlarının bankalardaki koruma hesaplarında güvence altında olduğunu duyurmuştu.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Papara Elektronik Para A.Ş.’ye yönelik operasyon düzenlenmişti. Şirketin sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alınırken, PPR Holding A.Ş. dahil 8 şirkete el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım atanmıştı.

Papara yaptığı açıklamada ise bazı hesaplara bloke konulduğunu duyurmuştu. Papara'dan son duruma ilişkin son açıklama geldi. Şirket, sürecin devlet kurumlarının koordinasyonu ve denetiminde şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü, kullanıcı mağduriyetinin önlenmesi için azami özen gösterildiğini duyurdu.

Kaynak: Sabah