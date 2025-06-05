Papara Kullanıcıları Merak Ediyordu! Resmi Açıklama Geldi, Bloke Edilen Hesaplara Ne Olacak?

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Papara Elektronik Para A.Ş.’ye yönelik operasyon düzenlenmişti. Şirketin sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alınırken, PPR Holding A.Ş. dahil 8 şirkete el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım atanmıştı.

Papara yaptığı açıklamada ise bazı hesaplara bloke konulduğunu duyurmuştu. Papara'dan son duruma ilişkin son açıklama geldi. Şirket, sürecin devlet kurumlarının koordinasyonu ve denetiminde şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü, kullanıcı mağduriyetinin önlenmesi için azami özen gösterildiğini duyurdu.

Açıklamada, Papara’nın 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’a uygun olarak faaliyetlerini sürdürdüğü vurgulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında, şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atandığı ve yeni bir Yönetim Kurulu oluşturulduğu hatırlatıldı.

BLOKE KONULAN HESAPLARA NE OLACAK?

Soruşturma sürecinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şirketin işlemlerine limitler getirildiği, aynı zamanda Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) talimatlarıyla yapılan incelemeler sonucunda şüpheli işlemlerin tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda, bir kısım hesaba geçici bloke uygulanırken, detaylı incelemelerin devam ettiği ifade edildi. Papara, soruşturmayla ilişkisi olmadığı belirlenen hesapların kademeli olarak açılacağını, şüpheli hesapların ise ilgili kurumlara raporlanacağını bildirdi.

Şirket, “Devlet kurumlarının koordinasyonu ve denetiminde yürütülen bu süreçte, hiçbir suistimale göz yumulmadan, aynı zamanda hiçbir kullanıcının mağdur edilmemesi için azami özen gösterilmektedir. Sürecin en kısa sürede tamamlanması ve tüm kullanıcılarımızın finansal hizmetlere kesintisiz şekilde erişebilmesi için yoğun bir şekilde çalışılmaktadır” dedi. Gelişmelerin şeffaf bir şekilde paylaşılmaya devam edileceği de vurgulandı.



NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon kapsamında 5 milyar TL değerinde mal varlığına el konulduğunu, bu varlıkların arasında 1 yat, 5 tekne, 74 araç, 7 daire ve 3 kiralık kasa olduğunu açıklamıştı. MASAK raporlarına göre, Papara üzerinden yapılan işlemlerin yasa dışı bahis para trafiğini kolaylaştırdığı, suç gelirlerinin 274 banka hesabına ve 16 kripto cüzdanına aktarılarak aklandığı belirlenmişti.

Merkez Bankası, Papara’daki ödeme işlemlerine geçici günlük limitler getirildiğini, ancak kullanıcı fonlarının bankalardaki koruma hesaplarında güvence altında olduğunu duyurmuştu. Sosyal medyada, milyonlarca kullanıcının hesaplarının bloke edilmesi tepkilere yol açtı; bazı kullanıcılar paralarına erişememekten şikayet etmişti. Soruşturma devam ederken, Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle “örtülü anlaşma” yaptığı iddiası kamuoyunda tartışma yaratmıştı.