Maliye'den 4 bin 588 Sporcuya Büyük Şok! Gelirleri Tek Tek İncelendi, Süper Lig'den Bir Futbolcu da Listede

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, profesyonel sporcuların gelirlerini mercek altına aldı. Yapılan kapsamlı incelemeler sonucunda, çeşitli branşlarda faaliyet gösteren sporcuların yaklaşık 5,3 milyar liralık gelirlerini vergi beyanlarına dahil etmediği ortaya çıktı. Özellikle futbolcular, 3,7 milyar liralık beyan dışı gelirle en büyük paya sahip olurken, basketbolcular 1,15 milyar lira ile ikinci sırada yer aldı. Kalan kısım ise diğer branşlardaki sporculara ait.

SPORCULARIN GELİRLERİ TEK TEK İNCELENDİ

VDK Risk Analiz Merkezi, mart ayında gelir vergisi beyanname süresinin sona ermesinin ardından harekete geçti. Futbolcu, basketbolcu ve voleybolcu gibi çeşitli branşlardan 4 bin 588 sporcunun gelirleri, açık kaynaklar dahil detaylı bir şekilde tarandı. Analizler sonucunda, 310 sporcu 2024 yılına ait beyan dışı gelirleri nedeniyle izaha davet edildi.

SÜPER LİG'DEN BİR FUTBOLCU DA LİSTEDE

Yabancı sporcuların sezon sonunda Türkiye’den ayrılma ihtimali göz önünde bulundurularak, ilgili kulüpler bilgilendirildi. Amaç, sözleşmesi sona eren sporcuların ülkeden ayrılmadan önce Türkiye’de elde ettikleri kazançlara ilişkin vergilerini ödemesini sağlamak. Bu süreçte, Süper Lig’de forma giyen ve kulübüyle sözleşmesi biten bir futbolcu, izaha davet üzerine 70 milyon liralık vergisini ödeyerek beyanname verdi.

'ÖDENMEYEN VERGİLER CEZALI OLARAK TAHSİL EDİLECEK'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede gönüllü uyumun önemine vurgu yaptı. Şimşek, “Çok kazananların vergilendirilmesine yönelik çalışmalarımızda bu kez sporculara odaklandık. Tespit edilen sporcularımızın izaha davet kapsamında beyanlarını düzeltmesini bekliyoruz. Yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerden ödenmeyen vergiler cezalı olarak tahsil edilecek” dedi.

Kaynak: tv100