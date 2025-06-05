Çiftçi Ürettiği 1 Kilo Buğday ile 1 Bardak Çay İçemiyor

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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2025 yılı buğday alım fiyatlarına tepki gösterdi. Buğdayın kilosu için açıklanan 13,50 TL fiyatın buğday üreticisinin beklentilerini karşılamadığını belirten Kısacık, “Açıklanan fiyat çiftçilerimiz için tam bir hayal kırıklığıdır” dedi.

‘MALİYETLERDE YÜZDE 60 ARTIŞ YAŞANDI’

TMO tarafından açıklanan fiyatın buğdayın üretim maliyetlerini karşılamadığını belirten kısacık: “Buğday üretiminde mazot, gübre, tohum, ziraî ilaç, sulama ve işçilik gibi girdi maliyetlerinde son bir yılda ortalama yüzde 40 ile yüzde 60 oranında artış yaşanmıştır. Bu gerçek ortadayken açıklanan 13,50 TL’lik fiyat çiftçinin zarar etmesine neden olmakta, hatta birçok üreticiyi toprağını ekmemeye itmektedir” ifadelerini kullandı.

‘BELİRLEDİKLERİ FİYATIN ARKASINDA DURAMIYORLAR’

Açıklanan fiyatın çiftçiler için tam bir hayal kırıklığı olduğunu da vurgulayan Kısacık “Bunu Tarım Bakanlığı da çok iyi biliyor ki buğday alım fiyatlarını sosyal medya üzerinden sadece bir basın açıklamasıyla geçiştirdiler. Tarım Bakanı bir basın toplantısıyla çıkıp çiftçimizin gözünün içine baka baka veya basın mensuplarının gözünün içine baka baka Buğday alım fiyatımız şudur diyemedi. Bu bile Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı fiyatın arkasında durmadığını, bu fiyatı açıklamaktan utanç duyduğunu, çiftçilerimizin alın terinin ve emeğinin karşılığını veremediklerinin mahcubiyetini göstermektedir” eleştirisinde bulundu.

‘1 KİLO BUĞDAY 1 BARDAK ÇAY ALAMIYOR’

Konuşmasında açıklanan fiyatın hayat pahalılığı karşısında nasıl eridiğine dair ekonomik değerlendirmelerde bulunan Kısacık şu değerlendirmeyi yaptı: “Buğdayın taban fiyat 13,5 olarak açıklandı. Ama şu anda Çukurova'da buğdayı 13,50 TL’ye alan bir tüccar yoktur. Tüccarda fiyat 12,5 TL'dir. Çiftçimizin bir kilogram buğday ile kahvehanede bir bardak çay içememektedir. Şu anda bir litre mazot 46-47 TL’dir. Çiftçimiz bir kilo buğdayla bir litre mazotu alamamaktadır. Çaydan ve mazottan vazgeçtim. Çiftçimiz bir markete gitse, çocuğuna bir kilo buğday ile bir sakız alamıyor. Çiftçimizin geldiği hal budur”