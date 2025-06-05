Manisa'da Hasat Başladı! Kilosu 260 Liradan Satılıyor, Tam Şifa Deposu

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Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı yaylalarda kendiliğinden yetişen kır papatyaları, bölge halkı için hem ekonomik hem de kültürel bir değer taşıyor. Baharın gelişiyle birlikte doğada açmaya başlayan papatyalar, yöredeki kadınlar tarafından toplanarak kurutuluyor ve daha sonra meşrubat ile ilaç sanayisinde kullanılmak üzere tüccarlara satılıyor. Kurutulan papatyaların kilogram fiyatı bu yıl 260 lira olarak belirlenmiş durumda.

MAHALLELİ KADINLAR SABAHIN İLK IŞIKLARINDA YAYLALARA GİDİYOR

Demirci ilçesine bağlı Elek, Yavaşlar, Kışlak, Kuzeyir, Yarbasan, Kılavuzlar ve Yeşildere mahallelerinde yaşayan kadınlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da sabahın erken saatlerinde traktörlere binerek yaylalara çıkıyor. Kadınlar, yöresel türküleri eşliğinde gerçekleştirdikleri bu yolculukta, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte doğaya yayılan kır papatyalarını toplamaya başlıyor. Papatyaların en yoğun olarak açtığı mayıs sonu ile temmuz başı arasındaki dönemde gerçekleştirilen bu hasat, kadınların günlük hayatının bir parçası haline gelmiş durumda.

TOPLANAN PAPATYALAR GÜNEŞTE KURUTULUP TİCARETE KAZANDIRILIYOR

Kadınlar, topladıkları papatyaları öğle saatlerine kadar yanlarında getirdikleri çuvallara dolduruyor. Gün içinde toplanan çiçekler, evlere getirildikten sonra balkon ve avlularda güneşte kurumaya bırakılıyor. Kurutulan papatyalar, başta meşrubat ve ilaç sanayisi olmak üzere farklı sektörlerde değerlendirilmek üzere ilçeye gelen tüccarlara kilogramı 260 liradan satılıyor. Kadınlar için bu çalışma hem geleneksel bir uğraş hem de önemli bir gelir kapısı niteliği taşıyor.

TOPRAKTA KÖKLER BIRAKILIYOR, DOĞAL DENGEYE ZARAR VERİLMİYOR

Elek Mahallesi sakinlerinden Rukiye Çiftçi, papatya toplarken doğaya zarar vermemeye özen gösterdiklerini belirterek, "Papatyaları sadece baş kısmından koparıyoruz. Köklerini toprakta bırakıyoruz ki seneye yeniden çıksınlar. Yaklaşık 1 ay boyunca hasat yapıyoruz. Sabah erken saatlerde yaylaya çıkıp öğleye kadar toplama işlemi yapıyoruz. Sonra ev işlerine dönüyoruz" dedi. Çiftçi ayrıca, kilosu 260 liradan alıcı bulan papatyaların mahalle kadınlarının geçiminde önemli bir yer tuttuğunu da vurguladı.

EV EKONOMİSİNE KATKI, KIRSAL KADIN EMEĞİNE DEĞER

Elek Mahallesi Muhtarı Tahsin Çiftçi ise bölgedeki kadınların gösterdiği çabanın sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan da önemli olduğunu ifade etti. Kadınların sabah saatlerinde hayvan bakımını yaptıktan sonra yaylaya çıkarak papatya topladıklarını söyleyen Tahsin Çiftçi, “Bu iş hem ev ekonomisine destek sağlıyor hem de kırsal alandaki kadın emeğini görünür kılıyor. Her yıl mayıs sonunda başlayan bu hasat dönemi, mahalledeki dayanışmayı da güçlendiriyor” dedi.

SANAYİDE KULLANILAN BİR DOĞA HAZİNESİ

Kurutulan papatyaların özellikle bitkisel içerikli içecek üreticileri ve ilaç firmaları tarafından tercih edildiği belirtiliyor. Doğal ortamlarda kimyasal müdahale olmadan yetişen papatyaların, yüksek kalite standartlarına sahip olması da pazardaki talebi artırıyor. Demirci’de üretilen bu doğal ürünler, sadece yerel ekonomiye değil, aynı zamanda sanayi sektörüne de katkı sunuyor.

Kaynak: İHA