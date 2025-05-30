Çiftçi Sayısı Azaldı, Borç Katlandı

Türkiye’de çiftçiler düştükleri ekonomik darboğaz ile mücadele ederken, CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin artan borç yükü ve destekleme politikalarındaki eksikliklerin, Türkiye tarımında ciddi sorunlara yol açtığına dikkat çekti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Gürer, “Tarımda sorunlar 24 Ocak kararlarından sonra ülkemizde tarımda makas değişikliğine gidilmesi ile başladı ve o süreçten sonra taban fiyat ve desteklemelerle ilgili uygulamalardan vazgeçildi. Bunlar çiftçi için önemli kayıplar oldu, AKP dönemi ise bol laf yetersiz icraat dönemi oldu” diye konuştu.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) açıkladığı alım fiyatlarına ilişkin de konuşan Gürer, “Toprak Mahsulleri Ofisi fiyat açıklıyor. Açıkladığı fiyatın altında tüccar alıma giriyor. Toprak Mahsulleri Ofisi randevulu sistemle çalışıyor. Çiftçiye “Ben ne zaman dersem hasadını o zaman getir” diyor. Hasadını getirdiği zaman içeriğiyle ilgili değerlendirmeler yaptığından dolayı çiftçi bundan rahatsız oluyor. Ne yapıyor? Tarlaya gelen tüccara ürününü satıyor. Tarlaya gelen tüccar da diyor ki, “Ben Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fiyatının altında bir fiyat veririm.” Çiftçi de bankalara olan borcundan dolayı zorunlu olarak ürününü değerine satamıyor. Bir yıl önce ürettiği ürünü bir yılın sonunda kredilerini kapatabilmek için tüccarın eline mahkûm fiyatla satmak zorunda kalıyor” dedi.

Çiftçilerin bankalara olan kredi borçlarının 970 milyar lirayı bulduğunu anımsatan Gürer, çiftçi sayısının ise 2.300.000’e düştüğünü anlattı. Gürer, “Üretim içindeki çiftçiler, hak ettikleri biçimde bir kazanç sağlayamadıkları için ülkemizde çiftçi refahı geriliyor. Çiftçi önemli, besici önemli, üretici önemli. Çünkü tarım stratejik bir alan ve ürün üretilmediği takdirde ülkemizde gelecekte sorunlar yaşanır,” diye konuştu.

Gürer, alım fiyatlarının çiftçinin emeğinin gözetilerek açıklanması gerektiğini söyleyerek, “Buğday alım fiyatları çiftçinin beklentilerini karşılamalı. Çiftçinin beklentisini karşılamayan fiyatlar yüzünden geçtiğimiz yıllarda çiftçi üretimden uzaklaşmaya başladı. Yetkililer, bu konuda çiftçilerin beklentilerine uygun fiyatlar belirlemeli. Yeniden taban fiyata dönülmeli ve yeniden çiftçiye gübrede, tohumda ve yemde sübvanse destekler sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.