Milli Piyango'da Neler Oluyor? Hasılatın 3'e Katlanacağı Söylenmişti Ama...

Milli Piyango'nun 2020'de özelleştirilmesinin ardından ortaya dikkat çeken veriler çıktı. 2023’te 648 milyon TL olan devletin şans oyunlarından elde ettiği vergi gelirinin 2024 yılında 451 milyon TL’ye indiği ortaya çıktı.

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Milli Piyango'da Neler Oluyor? Hasılatın 3'e Katlanacağı Söylenmişti Ama...

2020’de hizmet alım modeli kullanılarak özelleştirilen Milli Piyango’da, devir işleminin ardından 2023’te 648 milyon TL olan devletin elde ettiği vergi gelirinin 2024 yılında 451 milyon TL’ye indiği ortaya çıktı.

Nefes'ten Murat Gürgen'in haberine göre, Dönemin Varlık Fonu Başkanı ise şans oyunlarını devralan ortak girişim grubunun hasılatı 3 katına çıkarmayı taahhüt ettiğini belirtmişti.

Özel girişimin hasılat rakamları bilinmezken, devletin şans oyunlarından elde ettiği vergi gelirlerindeki azalmanın, şans oyunlarından alınan yüzde 18’lik verginin yüzde 10’a düşürülmesinden dolayı yaşandığı belirtildi.

Milli Piyango'da Neler Oluyor? Hasılatın 3'e Katlanacağı Söylenmişti Ama... - Resim : 1

TBMM KİT Komisyonu’nda Milli Piyango’ya ilişkin Sayıştay raporlarında basılan biletlerinde yalnızca üçte birinden azının satılabildiği öğrenildi.

Öte yandan Türkiye’de sanal kumarın artışı da BTK’ya bildirilen site sayısı ortaya çıktı. 2021’de 25 bin iken, 2024’te 232 bine ulaştı.

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Kaynak: Nefes

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