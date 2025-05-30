Çalık Holding’deki Dehşette Yeni Görüntüler! Darp Edilerek Öldürülen Erol Eğrek'in Kızı Paylaştı

İstanbul Şişli’de Çalık Holding’den 10 yıldır tazminatını alamayan Erol Eğrek, holding binası önünde güvenlik görevlileri tarafından darp edilmiş, hastanede hayatını kaybetmişti. 6 şüphelinin gözaltına alındığı korkunç olay sonrasında Çalık Holding darp iddialarını reddetmişti.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Hayatını kaybeden Erol Eğrek’in holding önüne gitmeden önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıkmıştı. Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni bir gelişme daha yaşandı. Erol Eğrek’in kızı Zehra Eğrek, sosyal medya hesabı X üzerinden yeni bir görüntü paylaştı.

'UNUTTURMAYIN'

Babası Erol Eğrek’in darp edildiği anların güvenlik kamerası görüntülerini paylaşan Eğrek ‘Vicdanlı olan herkese sesleniyorum unutturmayın’ diyerek seslendi.