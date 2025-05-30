MEB Bursluluk Sınavı Sonuçlarını Açıkladı

MEB Bursluluk İOKBS sonuçları açıklandı. Her yıl MEB tarafından gerçekleştirilen 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11’inci Sınıf öğrencilerinin katılabildiği sınavın sonuçları 30 Mayıs tarihinde erişime açıldı.

Sınav sonuçları meb.gov.tr üzerinden duyurulurken, TC kimlik numarası ve Doğum tarihi (Gün, Ay, Yıl) bilgileri girildikten sonra sorgulama işlemi yapılabileceği belirtildi.

İTİRAZ İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Sınav sonuçlarına itiraz işlemleri en geç 5 takvim günü içerisinde ÖDSGM resmi internet sayfasında (http://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM’ye yapılabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi