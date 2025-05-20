MEB Öğretmen İl İçi Atama Sonuçları Açıklandı Mı, Ne Zaman Açıklanacak?

2025 yılı öğretmen il içi atama süreci, başvuruların tamamlanmasının ardından sonuç aşamasına geldi. Peki il içi atama sonuçları belli oldu mu? Ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

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MEB Öğretmen İl İçi Atama Sonuçları Açıklandı Mı, Ne Zaman Açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen yer değiştirme işlemleri kapsamında, binlerce kadrolu öğretmen gözünü açıklanacak sonuçlara çevirdi. Atama sonuçlarının yayımlanacağı tarih, MEB tarafından daha önce duyurulan takvim doğrultusunda netleşti.

MEB, TARİHİ RESMEN DUYURDU

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine göre, il içi atama sonuçları 20 Mayıs 2025 Salı günü erişime açılacak. Başvuru sürecinde sistem üzerinden tercih bildiriminde bulunan öğretmenler, yer değiştirme sonuçlarını MEBBİS ekranı ve personel.meb.gov.tr adresi üzerinden kontrol edebilecek.

MEB Öğretmen İl İçi Atama Sonuçları Açıklandı Mı, Ne Zaman Açıklanacak? - Resim : 1

BAŞVURU SÜRECİ TAMAMLANDI

İl içi yer değiştirme başvuruları, MEB’in belirlediği takvime göre 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alındı. Bu süreçte, görev yaptığı il içinde farklı bir eğitim kurumuna geçmek isteyen öğretmenler, tercihlerini online sistem aracılığıyla iletti. Değerlendirme sürecinin ardından sonuçların açıklanmasıyla birlikte yeni görev yerleri netleşmiş olacak.

GÖREV YERİNE NE ZAMAN BAŞLANACAK?

Ataması yapılan öğretmenler için ilişik kesme ve yeni görev yerine başlama işlemleri 27 Haziran 2025 itibarıyla başlayacak. Bu tarihten sonra öğretmenlerin görev yerlerine ilişkin tebligat ve idari işlemleri tamamlanacak. MEB, sürece dair ayrıntılı bilgilendirmeleri önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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