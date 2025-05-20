Türkiye'de Yok Satıyordu! Dünyaca Ünlü Spor Giyim Devi Yolları Tamamen Ayırdı: Tüm Dengeler Değişti
Türkiye'de en çok tanınan ve büyük bir müşteri kitlesine sahip olan dünyaca ünlü spor giyim devi Nike, yönetim ve personel kadrosunda işten çıkarmaya gitti. Şirketin, yeniden yapılanmaya hazırlandığı belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın önde gelen spor giyim markalarından Nike, teknoloji biriminde çalışan bazı personelin görevine son verdi. Şirket, bu kararın stratejik bir yapılanma sürecinin parçası olduğunu belirtirken, operasyonel verimliliği artırmayı hedeflediklerini duyurdu.
İŞTEN ÇIKARMA SAYISI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan şirket yetkilileri, işten çıkarılan pozisyonların bir kısmının dış kaynak kullanımıyla telafi edileceğini ifade etti. Ancak kaç çalışanın işine son verildiğine dair net bir bilgi paylaşılmazken, teknoloji departmanında toplam kaç kişinin görev yaptığı da açıklanmadı.
Nike yılın ilk çeyreğinde beklentilerin altında kalan satış rakamlarını açıklamış ve küresel ekonomideki belirsizliklere karşı daha ihtiyatlı bir strateji benimseyeceğini duyurmuştu. Bu kapsamda alınan iş gücü düzenlemeleri, şirketin mali yapısını daha sağlam bir zemine oturtma çabası olarak yorumlanıyor.
YÖNETİM KADROSUNDA DEĞİŞİM RÜZGARI ESİYOR
Teknoloji departmanındaki yeniden yapılanmanın yanı sıra, Nike'ın üst yönetiminde de önemli değişiklikler yaşanıyor. Bu ay başında göreve başlayan yeni CEO Elliott Hill, yönetsel pozisyonlarda kritik atamalar gerçekleştirdi. Hill’in temel hedeflerinden biri, son dönemde yaratıcı alanda zayıflayan markayı yeniden rekabetçi ve yenilikçi bir çizgiye taşımak.
DİJİTALLEŞME VE TASARIM ÖN PLANDA TUTULACAK
Nike’ın hem insan kaynağında hem de yönetim kadrosunda attığı adımlar, şirketin kapsamlı bir dönüşüm sürecine girdiğini gözler önüne seriyor. Özellikle dijitalleşme ve tasarım odaklı stratejilerle yeniden ivme kazanmayı amaçlayan şirketin, önümüzdeki dönemde nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu.