Türkiye'de Yok Satıyordu! Dünyaca Ünlü Spor Giyim Devi Yolları Tamamen Ayırdı: Tüm Dengeler Değişti

DİJİTALLEŞME VE TASARIM ÖN PLANDA TUTULACAK

Nike’ın hem insan kaynağında hem de yönetim kadrosunda attığı adımlar, şirketin kapsamlı bir dönüşüm sürecine girdiğini gözler önüne seriyor. Özellikle dijitalleşme ve tasarım odaklı stratejilerle yeniden ivme kazanmayı amaçlayan şirketin, önümüzdeki dönemde nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu.