Papara'ya Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Flaş Gelişme! 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Papara'ya yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Türkiye genelinde sürdürüle ‘yasa dışı bahis’ operasyonları sürerken, yasa dışı bahis soruşturmasının son adresi Türkiye’nin önde gelen fintech platformu Papara olmuştu.

Papara'ya Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Flaş Gelişme! 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Resim : 1

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı ve 12 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, Şirkete ise TMSF'nin kayyum olarak atandığı açıklanmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

TCMB'den yapılan açıklamada hesapların güvence altında olduğu, işlemlere geçici olarak günlük sınır getirildiği belirtilmişti. Söz konusu soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Papara'ya yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Ayrıntılar Geliyor...

Kaynak: DHA

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