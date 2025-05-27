Merkez Bankası'ndan 'Papara' Açıklaması! Kayyım Atandı, İşlemlere Günlük Sınır Getirildi

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı ve 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şirkete ise TMSF'nin kayyum olarak atandığı bildirildi. TCMB'den yapılan açıklamada hesapların güvence altında olduğu, işlemlere geçici olarak günlük sınır getirildiği bildirildi.

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Merkez Bankası'ndan 'Papara' Açıklaması! Kayyım Atandı, İşlemlere Günlük Sınır Getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmada, Papara Elektronik Para A.Ş. adlı ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis organizasyonlarının para trafiğini yönettiği ve bu süreçten doğrudan gelir elde ettiği belirlendi. Şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı hakkında "örgüt liderliği" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Soruşturma kapsamında elektronik ödeme sistemi hizmeti veren Papara'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Papara şirketinin sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı, 10 şirkete de el konuldu.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturmada bazı mal varlıklarına da el konuldu. El konulan mal varlıkları arasında yat, beş tekne, üç kiralık kasa, 74 araç, yedi daire bulunuyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, soruşturma kapsamında el konulan mal varlıklarının toplam değerinin 5 milyar lira olduğunu bildirdi.

TMSF KAYYIM OLARAK ATANDI

Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.’ye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

TCMB, Papara'ya yönelik yürütülen soruşturma hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.’ye (Kuruluş) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır.

İlgili Kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Ayrıntılar, Kuruluş tarafından duyurulacaktır.

6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır."

Papara'ya Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Kayyım AtandıPapara'ya Yasa Dışı Bahis Operasyonu: Kayyım AtandıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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