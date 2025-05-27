Uzman İsimden Kurbanlık Uyarısı: Bu Detaylara Dikkat Etmeyen Yandı

Kurban ibadetinin yalnızca dini bir vecibe değil, aynı zamanda halk sağlığını ve çevreyi yakından ilgilendiren bir süreç olduğunu vurgulayan Gücükoğlu, her yıl kesilen kurbanlıkların, Türkiye’deki toplam yıllık hayvan kesiminin yaklaşık yüzde 15’ini oluşturduğunu söyledi.

SAĞLIKLI KURBANLIK NASIL ANLAŞILIR?



Kurbanlık hayvanların seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli kriterler arasında; burun ve ağız akıntısı olmaması, kötü kokulu vücut akıntılarının bulunmaması ve solunumda hırıltının olmaması yer alıyor. Ayrıca, hayvanın resmi belgeleri, kulak küpesi ve veteriner raporu mutlaka kontrol edilmeli. Kör, topal, yeni doğum yapmış ya da aşırı zayıf hayvanların kurbanlık olarak uygun olmadığı da hatırlatılıyor. Yaş sınırı ise sığır ve manda için 2, koyun ve keçi için 1, deve için 5 yıl.

KESİM NEREDE NASIL YAPILMALI?



Kesimin, ruhsatlı mezbahalarda ya da yerel yönetimlerin belirlediği geçici kesim alanlarında yapılması gerektiğini belirten Gücükoğlu, özel alanlarda yapılacak kesimlerin de hayvan refahı ve çevre açısından hassasiyetle gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Hayvanların acı çekmeden ve diğer hayvanların görmeyeceği şekilde kesilmesi, bıçakların yeterince keskin ve uzun olması gerektiği, ayrıca kesim sonrası işlemlerin hayvanın öldüğünden emin olunmadan yapılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

ET SAKLARKEN BU HATALAR ETİ ANINDA BOZUYOR

Kesim sonrası elde edilen etlerin sağlıklı tüketilebilmesi için öncelikle serin bir ortamda 5-6 saat dinlendirilmesi gerektiğini aktaran Prof. Dr. Gücükoğlu, sıcak etin doğrudan buzdolabına konmasının sakıncalı olduğunu söyledi. Etlerin buzdolabında 5-6 gün, kıymanın ise en fazla 3 gün bekletilebileceğini belirtti. Uzun süreli saklama için derin dondurucu önerildi. Sakatatların ise etten ayrı bir şekilde 24 saat içinde tüketilmesi gerektiği ifade edildi. Etin iyi pişmesi gerektiğini vurgulayan Gücükoğlu, iç sıcaklığın 70 dereceyi geçmesi gerektiğini, kavurma ve salamura gibi geleneksel yöntemlerle de etin sağlıklı şekilde korunabileceğini söyledi.

Kaynak: İHA