Okullar Ne Zaman Açılacak? MEB 2025-2026 Yılı Takvimini Açıkladı

Yaz tatiline ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan genelge tüm illere gönderildi. Öğretmenlerin ne zaman çalışmaya başlayacağı ve okulların ne zaman açılacağı “2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi” ile belli oldu.

Son Güncelleme:
Okullar Ne Zaman Açılacak? MEB 2025-2026 Yılı Takvimini Açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi. Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Pazartesi başlayacak.

UYUM EĞİTİMLERİ ERKEN BAŞLAYACAK

Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül'de uyum eğitimleri düzenlenecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilerin okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.

YARI TATİLLER DE BELLİ OLDU

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak. Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

MEB Duyurdu: 81 İlde Tüm Okullarda Zorunlu! Liselere Yeni Ders GeliyorMEB Duyurdu: 81 İlde Tüm Okullarda Zorunlu! Liselere Yeni Ders GeliyorEkonomi

MEB'den Okullara Özel 'ÇEDES' Uyarısı! Acilen Harekete GeçtiMEB'den Okullara Özel 'ÇEDES' Uyarısı! Acilen Harekete GeçtiGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
MEB Okul
Son Güncelleme:
Lavabodaki Kötü Kokuları Anında Yok Eden Basit Yöntem Lavabodaki Kötü Kokuları Anında Yok Eden Basit Yöntem
Armağan Çağlayan Metin Arolat'ın Ölümünde Kimsenin Bilmediği Detayı Açıkladı, Ölmeden Hemen Önce... Armağan Çağlayan Metin Arolat'ın Ölümünde Kimsenin Bilmediği Detayı Açıkladı
Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek? Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek?
Kadın Cinayetine Ağırlaştırılmış Müebbet Kadın Cinayetine Ağırlaştırılmış Müebbet
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan! Yeni Gelir Tablosu Ortaya Çıktı Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan!
Sahnede Hayatını Kaybetmişti: Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı
Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek! Ödemeyene Haciz Yolda Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek
Bülent Ersoy Vasiyetini İlk Kez Açıkladı! Servetini Kime Bırakacak? Bülent Ersoy Vasiyetini İlk Kez Açıkladı! Servetini Kime Bırakacak?
MEB Duyurdu: 81 İlde Tüm Okullarda Zorunlu! Liselere Yeni Ders Geliyor MEB Duyurdu: 81 İlde Tüm Okullarda Zorunlu! Liselere Yeni Ders Geliyor