Kadın Cinayetine Ağırlaştırılmış Müebbet

Sakarya’da Şelale Mirzalı’yı tabancayla vurarak katleden Alaattin Akbaş, tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Akbaş tarafından katledilen Mirzalı’nın 6 yaşında bir çocuğu bulunuyordu.

Kadın Cinayetine Ağırlaştırılmış Müebbet

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, 32 yaşındaki bir çocuk annesi Şelale Mirzalı’yı katleden 45 yaşındaki Alaattin Akbaş’ın tutuklu yargılandığı davada karar duruşması görüldü. Akbaş hakkında ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

SALDIRIDAN SONRA KAÇTI

Bir markette çalıştığı öğrenilen Azerbaycan uyruklu Şelale Mirzalı, 6 yaşındaki çocuğunu bir akrabasına bırakıp çalıştığı iş yerine gittiği sırada Alaattin Akbaş tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Mirzalı, ambulansla kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan Akbaş, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Alaattin Akbaş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Otopsi işlemlerinin ardından Şelale Mirzalı'nın cenazesi, bir gün sonra toprağa verildi. Alaattin Akbaş'ın olayın ardından kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Alaattin Akbaş hakkında Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

EN AĞIR CEZA TALEP EDİLDİ

Davanın bugünkü duruşmasında mahkeme heyeti tutuklu sanık hakkındaki kararını açıkladı. Duruşmada, öldürülen Şelale Mirzalı'nın ablası Ş.S., Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatları ile taraf avukatlarının hazır bulundu. Ş.S., sanığın en ağır cezayı almasını talep etti. Son sözü sorulan sanık Alaattin Akbaş, pişman olduğunu iddia etti. Mahkeme, sanığı ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet’ suçundan ise 5 yıl hapis ve 50 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Kaynak: DHA

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