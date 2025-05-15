CHP'den AYM'ye İki İptal İstemi Başvurusu Daha

CHP, “7546 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile “7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu” hakkında yürürlüğü durdurma ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın AYM’ye teslim ettiği başvuru dosyasına ilişkin, iptal ve yürürlüğü durdurma taleplerine ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu’na ilişkin İptal ve yürürlüğü durdurma taleplerinde14 maddede şu ifadeler kullanıldı:

1- Hukuki belirlilik ilkesinin aksine siber olaylara müdahale ekibi, kritik altyapı kavramlarının kanun düzeyinde net biçimde tanımlanmaması,

2- Kişisel verilerin korunmasına yönelik usuli güvence öngörmeksizin; bu Kanun kapsamında veri, imaj, log, bilgi ve belge toplanması,

3- Siber Güvenlik Başkanlığı’nın bu Kanun kapsamında alacağı tedbirlerin sınırının belirlenmemesi,

4- Siber güvenlik alanına ilişkin yazılım, donanım, ürün, sistem ve hizmetlere yönelik test ve sertifikasyon işlemlerine, denetime vb. yönelik hususların kanuni ölçüt olmaksızın Siber Güvenlik Başkanlığınca belirlenmesi,

5- Siber Güvenlik Başkanlığı’nın kullanacağı yetkilere yönelik usul ve esasların kanuni ölçüt olmaksızın Cumhurbaşkanınca belirlenmesi,

6- Hukuk devleti ilkesinin aksine siber güvenlik bakımından kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacak denetimlerde arama, kopya çıkarma ve el koyma işlemleri bakımından hakim kararı alınmaması,

7- Kanuni ölçüt olmaksızın Siber Güvenlik Başkanlığı’nda çalışacak sözleşmeli uzman personel sayısının Cumhurbaşkanınca; bu kişilere yönelik niteliklerin Siber Güvenlik Kurulunca belirlenmesi,

8- Siber Güvenlik Başkanlığıyla ilişiği kesilenlerin özel veya kamu sektöründe çalışabilmesi için Başkanlıktan alacağı muvafakatin usul ve esaslarının belirsiz olması,

9- Eşitlik ilkesinin aksine diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıp da ilişiği kesilenler bakımından öngörülen üç yıl süreyle özel veya kamu sektöründe çalışma yasağının Siber Güvenlik Başkanlığı personeli bakımından iki yıl olarak belirlenmesi,

10- Hukuk devleti ilkesinin aksine Siber Güvenlik Başkanlığı’nın ihtiyaç duyduğu malzemelerin ithalatında ve ihracatında genel mevzuata göre izin ve uygunluk belgesinin aranmaması,

11- Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşların uhdesindeki taşınır malların diğer kanunların bu konudaki düzenlemelerine bakılmaksızın Siber Güvenlik Başkanlığı’na geçici olarak tahsis edebilmesi veya bedelsiz devredebilmesi,

12- Suç ve cezaların kanuniliği ilkesinin aksine siber uzayda veri sızıntısı olmadığını bildiği halde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak ya da kurumları veya şahısları hedef göstermek amacıyla siber güvenlikle ilgili veri sızıntısı olduğuna yönelik gerçeğe aykırı içerik oluşturanlara veya bu maksatla bu içerikleri yayanlara iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilmesi,

13- Siber güvenlik ürün, sistem, yazılım, donanım ve hizmetlerin yurt dışına satışına yönelik usul ve esasların kanuni ölçüt öngörülmeksizin Siber Güvenlik Başkanlığınca belirlenmesi,

14- Örgütlenme özgürlüğünün aksine siber güvenlik alanında faaliyet icra eden dernek, derneklerden oluşan federasyonlar, vakıflar bakımından ayrım öngörülmeksizin her birine aynı yükümlülüklerin yüklenmesi ve yükümlülüklere uymayanların tüzel kişiliğine son verilmesi.

İKİNCİ DOSYADA HANGİ TALEPLER VAR?

7546 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ilişkin açılan davanın gerekçelerinde ise şunlar kaydedildi:

1- Özel teşebbüs hürriyetinin aksine; petrol piyasasında lisansa tabi faaliyet yürüten şirketlerin yanıltıcı belge düzenleme suçu vb. işlediğine yönelik iddialar üzerine; vergi müfettişlerinin vergi incelemesine fiilen başlamadan; sadece inceleme görevi bulunduğunu EPDK’ye bildirmeleri sonucunda; başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmemesi,

2- Sağlıkla yaşama hakkı, dinlenme hakkı ve masumiyet karinesinin aksine Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nde istihdam edilecek personele ödenecek DHMİ performans priminin sağlık raporu, ücretli izin, görevden uzaklaştırılma, tutuklanma, gözaltına alınma gibi durumlarda kesilmesi,

3- DHMİ performans priminin ödenmesine yönelik usul ve esasların kanuni ölçüt öngörülmeksizin Cumhurbaşkanınca belirlenmesi.