Armağan Çağlayan Metin Arolat'ın Ölümünde Kimsenin Bilmediği Detayı Açıkladı, Ölmeden Hemen Önce...

Geçen aylarda hayatını kaybeden sanatçı Metin Arolat ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Adli Tıp Kurumu’nun Arolat’ın otopsi raporunda ünlü sanatçıdan alınan kan örneklerinde etil alkol ve uyuşturucu madde tespit edildiği iddia edildi. Raporda ölüm nedeninin ise kalp krizi olduğu iddia edildi.

Metin Arolat’ın yakın dostu Armağan Çağlayan, söz konusu haberlere sosyal medyadan yaptıı açıklamayla tepki gösterdi. Çağlayan, paylaşımında “Bu haberlerin amacı nedir bilmiyorum açıkçası” derken, Arolat’ın içki dahi içmediğini aktardı.

Çağlayan, Arolat’ın hayatını kaybettiği güne ilişkin bir detayı ise şöyle anlattı:

“Sahneye müşterilerden birisi Jagger yolluyor. Metin’de içiyor. Hatta jagger’i içtikten bir süre sonra, iki göğsünün arası yanıyor. Bunun üzerine kulise giriyor. Ve çalışanlara diyor ki, adam jagger yollamış, kadehini kaldırdı ben de içtim. Mecbur. Ne sertmiş göğsümü yaktı. Keşke içmeseydim. Diyor. Meğer o anda kalp krizi geçiriyormuş. Bu göğüs yanmasını jaggere bağlıyor. Çalışanlar doktora götürmek istiyorlar. Yok diyor jagger’den oldu, ben alışkın değilim ya içkiye. Belki de jaggeri içmese kriz geçirdiğini anlayıp doktora gidecekti.”

Arolat’ın 25 yıllık arkadaşı olduğunu belirten Çağlayan, “Hiç uyuşturucu kullanırken görmedim. Hiç uyuşturucu etkisindeyken de rastlamadım! Yaşayanların huzuru yok, Keşke bari ölen insanları rahat bıraksak!” dedi.