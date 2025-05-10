MEB'den Okullara Özel 'ÇEDES' Uyarısı! Acilen Harekete Geçti

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” projesi kapsamında ‘manevi danışman’ olarak görevlendirilen imam, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kur'an kursu hocaları, MEB okullarındaki öğrencilere eğitim vermeye başladı.

ÇEDES projesine karşı tepkiler gelmeye devam ederken Nefes gazetesinde ‘Duvarların Dili Olsa’ bölümünde ÇEDES projesine ilişkin yeni detaylar yer aldı. Mahmut Aydın- Tarık Işık’ın hazırladığı haberde ‘Milli Eğitim Bakanlığı koridorlarından Meclis’e ulaşan bir uyarıya kulağımızı tıkayamazdık’ diye vurgulanarak çarpıcı bir kulis verildi.

MEDYA PAYLAŞIMLARI AZALTILDI

Kulise ilişkin şu ifadeler yer aldı: Önce şunu söyleyelim, ÇEDES Projesi kapsamında yapılan faaliyetlerin muhalif basında sık sık yer alması üzerine bakanlık çözümü ÇEDES ile ilgili okulların sosyal medya paylaşımlarının azaltılmasında buldu.

ÖZEL BİLGİLER TOPLATILDI

Gelelim biraz önce sözünü ettiğimiz uyarıya. ÇEDES Projesi faaliyetlerine katılan öğrenciler, hatta velileri ile ilgili bilgiler “vakıf” adı altında MEB ile işbirliği yapan cemaat ve tarikatlar tarafından toplanıyor. İlgili yasaya göre bu özel bilgilerin daha sonra silinmesi gerekiyor. Ancak bilgilerin silindiğini gerçek anlamda denetleyebilecek bir mekanizma yok. Bir ‘tık’ ile öğrencinin eğitim hayatı boyunca hangi ÇEDES etkinliğine katıldığını, hatta katılmadığını listelemek mümkün. Bugünün öğrencileri yarın iş hayatına atıldıklarında “referans olarak” bu bilgilerin kullanılmayacağını kim söyleyebilir?

Kaynak: Nefes gazetesi