Rusya ve Gürcistan Onların Peşindeydi! Türkiye'de Yakayı Ele Verdiler: Hem Kırmızı Hem Yeşil Bülten...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rusya’da Interpol kırmızı bültenle aranan, Gürcistan’da yeşil bültenle aranan toplamda iki şahsın yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rusya’da Interpol kırmızı bültenle aranan, Gürcistan’da yeşil bültenle aranan toplamda iki şahsın yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Rusya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uluslararası Terörizm" suçundan uluslararası seviyede aranan L. R’nin Hatay’da, Gürcistan tarafından çıkartılan Yeşil Bültenle “Organize Suç Örgütü Üyeliği" suçundan uluslararası seviyede aranan ve Rusya’da faaliyet gösteren suç örgütü (vor v zakone) üyesi olan B. P.’nin ise Antalya’da yakalandığını duyurdu.

Rusya ve Gürcistan Onların Peşindeydi! Türkiye'de Yakayı Ele Verdiler: Hem Kırmızı Hem Yeşil Bülten... - Resim : 1

Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:

“Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Hatay ve Antalya İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan ortak çalışmalar sonucu operasyonlar düzenlendi. Operasyonları koordine eden Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Göç İdaresi Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Uluslararası güçlü iş birliğimizle, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.”

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Kaynak: Haber Merkezi

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