Barış Boyun Örgütüne Operasyon! 21 Kişi Yakalandı

İtalya’da tutuklu bulunan ve hakkında kırmızı bülten kararı olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütlü iltisaklı 21 kişi gözaltına alındı.

Barış Boyun Örgütüne Operasyon! 21 Kişi Yakalandı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, liderliğini hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun’un yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalarda, İstanbul genelinde; 6 iş yeri kurşunlaması, 4 ikamet kurşunlaması, 1 araç kurşunlanması, 1 yağma ve alıkoyma, 2 tehdit olmak üzere 14 eyleme karışan 26 şüpheli ve sosyal medya propagandası yapan 11 şüpheli olmak üzere toplam 37 şüpheli belirlendi.

Barış Boyun Örgütüne Operasyon! 21 Kişi Yakalandı - Resim : 1

Bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda da 21 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerle ilgili çalışmanların ise sürdüğü belirtildi.

Barış Boyun Örgütüne İstanbul'da Operasyon: 9 Kişi YakalandıBarış Boyun Örgütüne İstanbul'da Operasyon: 9 Kişi YakalandıGüncel
'Barış Boyun' Operasyonu: 'Tetikçi Devşirmekle' Suçlanan Manken Tutuklandı'Barış Boyun' Operasyonu: 'Tetikçi Devşirmekle' Suçlanan Manken TutuklandıGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Barış Boyun Suç örgütü
Kayınpederle Damatlarını Öldürmüştü... İfadesi 'Pes' Dedirtti: Hayatı Kararmış! Kayınpederle Damatlarını Öldürmüştü... İfadesi 'Pes' Dedirtti
10 Metrelik Kuyuya Düşen Keçi Böyle Kurtarıldı 10 Metrelik Kuyuya Düşen Keçi Böyle Kurtarıldı
Ayakkabısında Bu Sorun Olanlar Dikkat! 1 Patates Koymak Yetiyor Ayakkabısında Bu Sorun Olanlar Dikkat! 1 Patates Koymak Yetiyor
Hamurun Kabarmasını Sağlayan Mucizevi Yöntem: Sadece Bir Kaşık Eklemek Yetiyor Hamurun Kabarmasını Sağlayan Mucizevi Yöntem: Sadece Bir Kaşık Eklemek Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi
Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı: Komşusu Soluğu Mahkemede Aldı Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı
Meteoroloji'den Üç Bölge İçin Kar ve Sağanak Uyarısı Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı
Ameliyat Masasında Pazarlık Skandalı: Sağlık Bakanlığı Özel Hastanenin Faaliyetlerini Durdurdu Sağlık Bakanlığı Özel Hastanenin Faaliyetlerini Durdurdu
Eylem Tok ve Timur Cihantimur Hakkında Flaş Karar: İadeleri Ertelendi Eylem Tok ve Timur Cihantimur Hakkında Flaş Karar: İadeleri Ertelendi