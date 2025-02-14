Kayınpederle Damatlarını Öldürmüştü... İfadesi 'Pes' Dedirtti: Hayatı Kararmış!

Adana'da bir iş yerinde kayınpeder ile 2 damadını öldüren saldırganın ifadesi ortaya çıktı. Saldırganın, "Keşke olmasaydı, çok pişmanım. Hayatım karardı" dediği öğrenildi.

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Kayınpederle Damatlarını Öldürmüştü... İfadesi 'Pes' Dedirtti: Hayatı Kararmış!

Olay, 10 Şubat günü saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Bulvarı'nda medikal ürünler satan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Talat A.'nın (20) kız arkadaşı A.A. (17), Fuat Kalaycık'ın (64) iş yerinde staja başladı.

TACİZ İDDİASI

Talat A., iş çıkışı kız arkadaşı A.A.'yı almaya gitti. Sevgilisinin moralini bozuk gören Talat A.'nın sorgusu üzerine A.A.'nın "Fuat Kalaycık beni taciz etti" dediği öne sürüldü. Duruma öfkelenen Talat A., evine giderek tabancalarını aldı ve iş yerine geldi. Ardından her iki tabancasında mermileri bitene kadar ateş açtı.

Kayınpederle Damatlarını Öldürmüştü... İfadesi 'Pes' Dedirtti: Hayatı Kararmış! - Resim : 1

Açılan ateş sonucu Fuat Kalaycık (64) ile damatları Özgür Ozan Ekinci (43) ve Oğuzhan Söylemezler (29) kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, vurulan 3 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsisinin ardından cenazeler defnedildi. Olayın ardından kaçan Talat A. ise, Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kayınpederle Damatlarını Öldürmüştü... İfadesi 'Pes' Dedirtti: Hayatı Kararmış! - Resim : 2

'HAYATIM KARARDI'

Katil zanlısı Talat A.'nın sorgusunda, "Kız arkadaşımdan taciz edildiğini duydum. Eve gidip silahlarımı aldım. Daha sonra kız arkadaşımın çalıştığı iş yerine gelerek eylemi gerçekleştirdim. Bir anlık cinnetle yaptım. Keşke olmasaydı, çok pişmanım. Hayatım karardı" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Talat A. adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da Kayınpeder ve İki Damadını Öldürmüştü: Katilin İfadesi Ortaya ÇıktıAdana'da Kayınpeder ve İki Damadını Öldürmüştü: Katilin İfadesi Ortaya ÇıktıGüncel

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Kaynak: İHA

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