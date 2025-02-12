Adana'da Kayınpeder ve İki Damadını Öldürmüştü: Katilin İfadesi Ortaya Çıktı

Adana'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda kayınpeder ile 2 damadı öldürüldü. Saldırıyı düzenleyen şahsın ifadesi ise şoke etti. Gözaltına alınan şahıs, iş yerinde çalışan kız arkadaşının taciz edildiğini iddia etti.

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Adana'da Kayınpeder ve İki Damadını Öldürmüştü: Katilin İfadesi Ortaya Çıktı

Adana'da medikal ürünler satan bir iş yerinde katliam yaşandı. Kız arkadaşı A.A.'nın staj yaptığı iş yerine çift tabancayla gelen Talat Ateş, işletmeci Fuat Kalaycık (64) ile damatları Özgür Ozan Ekinci (43) ve Oğuzhan Söylemezler'e (29) peş peşe ateş etti.

OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan Kalaycık, Ekinci ve Söylemezler kanlar içinde yere yığıldı, Ateş ise otomobiline binerek kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolde, kayınpeder ve 2 damadının hayatını kaybettiğini belirlendi.

Adana'da Kayınpeder ve İki Damadını Öldürmüştü: Katilin İfadesi Ortaya Çıktı - Resim : 1

Savcının ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Talat Ateş, Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda yakalandı. Olayda kullanılan 2 tabanca da ele geçirildi.

PİŞMANMIŞ!

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Talat Ateş ifadesinde "Kız arkadaşım orada staj yapıyordu. İş çıkışı aldığım kız arkadaşımdan, taciz edildiğini öğrendim. Eve gidip silahlarımı aldım. Daha sonra kız arkadaşımın staj yaptığı iş yerine gelerek eylemi gerçekleştirdim. Bir anlık cinnetle yaptım, çok pişmanım” dedi.

Adana'da Kayınpeder ve İki Damadını Öldürmüştü: Katilin İfadesi Ortaya Çıktı - Resim : 2

Polisin bilgisine başvurduğu A.A. da Fuat Kalaycık'ın kendisini elle taciz ettiğini iddia etti. A.A. konuyu anlattığı sevgilisi Talat Ateş'in de öfkelenerek olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

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Kaynak: DHA

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