Türkiye'nin Kanını Donduran Olayda Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı: Katliam Evinden Böyle Çıkıp Gitmiş!

Önceki gün Eyüpsultan'da yaşanan olay Türkiye'nin kanını dondurdu. Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki B.Y., kaçtığı Bursa'da yakalandı. Ailesini altın ve para için öldürdüğü ortaya çıktı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen B.Y.'nin ailesini katlettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek olay yerinden ayrıldığı anlar kameralara yansıdı.

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Türkiye'nin kanını donduran olay, önceki akşam saat 22.45 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı binanın dubleks olan 3'üncü katında yaşandı. İddiaya göre, işten eve dönen Sevinç İnce (37), eve girdiği sırada koridorda abisi Mehmet Yenigün'ü (43), diğer odalarda annesi Fatma İnce (71), yengesi Aysun Yenigün (42) ve üst katta da yeğeni Zilan Yenigün'ü (12) yerde kanlar içinde yatarken buldu.

İnce'nin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde 4 kişin de tabancayla vurularak hayatını kaybettiğini belirlerken polis, sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Katliamı haber alıp gelen ailenin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. 4 kişinin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeler işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Türkiye'nin Kanını Donduran Olayda Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı: Katliam Evinden Böyle Çıkıp Gitmiş! - Resim : 1

BURSA'DA YAKALANDI

Olay yerindeki çalışmalarını genişleten polis, Mehmet ile Aysun Yenigün çiftinin küçük yaştaki çocukları B.Y.'nin de kayıp olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan incelemelerde Bursa'da olduğu tespit edilen şüpheli B.Y., gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

Türkiye'nin Kanını Donduran Olayda Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı: Katliam Evinden Böyle Çıkıp Gitmiş! - Resim : 2

ZİYNET EŞYASI VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada olayda kullandığı silah ve bir miktar ziynet eşyası ile para ele geçirildi. Ele geçirilen silahın ucunda ise susturucu kullanmak için takılan namlu kapağı olduğu öğrenildi. B.Y.'nin ilk ifadesinde babasıyla tartıştığını, cinayetleri kendisinin işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Türkiye'nin Kanını Donduran Olayda Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı: Katliam Evinden Böyle Çıkıp Gitmiş! - Resim : 3

BİNADAN ÇIKIŞI KAMERADA

Şüphelinin cinayeti işledikten sonra binadan çıktığı anlar sokaktaki başka bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, B.Y.'nin apartmandan çıktıktan sonra yürüyerek kaçtığı görülüyor.

Türkiye'nin Kanını Donduran Olayda Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı: Katliam Evinden Böyle Çıkıp Gitmiş! - Resim : 4

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Kaynak: DHA

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