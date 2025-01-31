İstanbul'da Aile Katliamı: Bir Evde 4 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Eyüpsultan'da aile katliamı yaşandı. 18 yaşındaki B.Y., annesi, babası, kardeşi ve babaannesini silahla öldürdükten sonra kaçtığı Bursa'da yakalandı.

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İstanbul'da Aile Katliamı: Bir Evde 4 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

İstanbul Eyüpsultan’da Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak’ta akşam 22.30 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. 43 yaşındaki Mehmet Yenigün, eşi 42 yaşındaki Aysun Yenigün, kızları 13 yaşındaki Zilan Yenigün ve babaanne 71 yaşındaki Fatma İnce ikamet ettikleri evde ölü bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti. Yapılan çalışmalar sonucunda aileyi öldüren kişinin evin oğlu B.Y. olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da Aile Katliamı: Bir Evde 4 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu - Resim : 1

BURSA'DA YAKALANDI

Annesini, babasını, kız kardeşini ve babaannesini silahla vurarak öldürdükten sonra firar eden B.Y., polis ekiplerinin teknik takibi sonucu Bursa’da yakalandı.

İstanbul'da Aile Katliamı: Bir Evde 4 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu - Resim : 2

18 yaşından küçük olduğu tespit edilen ve cinnet getirip ailesini öldüren B.Y.’nin polis ekiplerini görür görmez teslim olduğu ve suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

İstanbul'da Aile Katliamı: Bir Evde 4 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu - Resim : 3
B.Y. Bursa'da yakalandı

Öldürülen aile fertlerinin cenazeleri yakınlarının feryatlarının arasında evden çıkarıldıktan sonra Adli Tıp morguna götürüldü.

İstanbul'da Aile Katliamı: Bir Evde 4 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu - Resim : 4
Mehmet Yenigün

Kaynak: DHA-İHA

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