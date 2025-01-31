Kimyasal Tespit Edilmişti, Yalova Valiliği'nden Su İçmeyin Uyarısı

Yalova’da kentin içme suyunu sağlayan Gökçe Barajı Kurtköy Deresi’nde kimyasal madde atıldığı iddiası sonrası kent genelinde su kesintisi yapılarak su analiz edilmişti. Yalova Valiliği ilk analiz sonuçlarını açıklarken şebeke suyunun içme için tüketilmemesi için uyarılarda bulundu.

Kimyasal Tespit Edilmişti, Yalova Valiliği'nden Su İçmeyin Uyarısı

29 Ocak akşamı Kurtköy derivasyonunda suda köpüklenme belirlenmiş arından ise tüm kentte su kesintisine gidilmişti. Su kesintisi devam ederken Yalova Valiliği suyla ilgili analizlerle ilgili açıklama yaptı. Şebeke suyunun kullanımı hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizin su kaynağını besleyen Kadıköy/Kurtköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklenme ile ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından yapılan ilk analiz sonuçlarına göre suyun yalnızca hijyen amaçlı kullanımında herhangi bir risk bulunmadığı belirlenmiştir. Ancak, kesin ve kapsamlı analiz süreçleri devam etmektedir. Sonuçlar açıklanana kadar suyun yalnızca genel temizlik ve hijyen amaçlı kullanılması önerilmekte olup, içme suyu olarak tüketilmemesi, gıda hazırlığında (yemek, çay vb.) kullanılmaması ve ağız hijyeni için tercih edilmemesi gerekmektedir. Ayrıntılı analizlerin tamamlanmasının ardından kamuoyu bilgilendirilecek ve gerekli duyurular yapılacaktır."

Yalova'da Kimyasal Alarmı, Bir Kent Susuz KaldıYalova'da Kimyasal Alarmı, Bir Kent Susuz KaldıGüncel

Kaynak: İHA

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Yalova İçme suyu
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