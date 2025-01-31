Datça Açıklarında Gece Yarısı Deprem
Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD depremin Muğla'nın Datça ilçesine 130.21 km uzaklıkta gerçekleştiğini aktardı.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Akdeniz'de 00.14'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 18.2 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 30, 2025
AKDENIZ https://t.co/DLNNaNeejd
31.01.2025, 00:14:40 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 18.2 km#Kandilli
AFAD depremin Muğla'nın Datça ilçesine 130.21 km uzaklıkta gerçekleştiğini aktardı. Depremin büyüklüğü 3.5; derinliği 38.95 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 30, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Akdeniz - [130.21 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-01-31
Saat:00:14:38 TSİ
Enlem:35.5225 N
Boylam:27.52306 E
Derinlik:38.95 km
Detay:https://t.co/H2WTjULBYN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
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