Datça Açıklarında Gece Yarısı Deprem

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD depremin Muğla'nın Datça ilçesine 130.21 km uzaklıkta gerçekleştiğini aktardı.

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Datça Açıklarında Gece Yarısı Deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Akdeniz'de 00.14'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 18.2 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD depremin Muğla'nın Datça ilçesine 130.21 km uzaklıkta gerçekleştiğini aktardı. Depremin büyüklüğü 3.5; derinliği 38.95 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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