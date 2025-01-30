Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör Gözaltına Alındı

Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik süreci takip ettiklerini açıkladı.

Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör Gözaltına Alındı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, TV programcısı ve akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör'ün bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındığını bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TV programcısı ve akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Ör’ün eşiyle görüştüm, Vatan Emniyete götürülüyor. Avukatlarımız ve hukuk komisyonumuz ile birlikte süreci yakından takip ediyoruz. Kurulmaya çalışılan baskı düzeninin karşısında dayanışmayı sürdüreceğiz." dedi.

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Kaynak: ANKA

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