Neşet Ertaş'ın Ailesini Korkutan Haber: Hayatını Kaybeden Kız Kardeşinin Evi Küle Döndü

Kırşehir'de halk ozanı Neşet Ertaş'ın ailesini korkutan bir yangın meydana geldi. Neşet Ertaş'ın hayatını kaybeden kız kardeşi Ayşe Garip'in evi alevlere teslim oldu. Yangında Ayşe Garip'in eşi Şahin Garip dumandan etkilendi.

Neşet Ertaş'ın Ailesini Korkutan Haber: Hayatını Kaybeden Kız Kardeşinin Evi Küle Döndü

Kırşehir merkeze bağlı Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Neşet Ertaş'ın hayatını kaybeden kız kardeşi Ayşe Garip'in eşi Şahin Garip sobayı yakmaya çalıştığı sırada sobanın yanında bulunan naylonun tutuşması sonucu yangın çıktı.

EŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Alevler kısa sürede büyürken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen Şahin Garip, sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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