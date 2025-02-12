Yalnız Yaşayan Kadının Acı Sonu: En Son Pandemide Gördü, Evde Kemiklerini Buldu

İzmir'de yalnız yaşayan bir kadının evinde kemikleri bulundu. Yaşlı kadının öldüğü pandemiden bu yana görüşmediği üvey oğlunun başvurusuyla ortaya çıktı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Yalnız Yaşayan Kadının Acı Sonu: En Son Pandemide Gördü, Evde Kemiklerini Buldu

Konak ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında oturan Gülşen Çoğulu, eşinin 23 yıl önce hayatını kaybetmesi üzerine yalnız yaşamaya başladı. Bu evlilikten çocukları olmayan Çoğulu’nun eşinin ilk evliliğinden olan üvey oğlu R.Ç. ile de pandemi döneminde irtibatlarının koptuğu öğrenildi.

3 yıl sonra üvey annesine ulaşamayan R.Ç., durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri, beraberinde R.Ç. ve çilingirle birlikte Çoğulu’nun Barbaros Mahallesindeki evine gitti.

Yalnız Yaşayan Kadının Acı Sonu: En Son Pandemide Gördü, Evde Kemiklerini Buldu - Resim : 1

KEMİKLERİ BULUNDU

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, çöp yığını içerisindeki dairede yaptığı incelemede yatak odasındaki yatakta, üzerindeki kıyafeti kısmen çürümüş olan Çoğulu’nun kemikleriyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Çoğulu'nun uzun süre önce hayatını kaybettiği ve cesedinden sadece kemikler kaldığını tespit edildi.

Savcının incelemesinin ardından Çoğulu'nun kemikleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin evde yaptığı detaylı incelemede herhangi bir hırsızlık ya da suç unsuruna rastlanılmadı.

Yalnız Yaşayan Kadının Acı Sonu: En Son Pandemide Gördü, Evde Kemiklerini Buldu - Resim : 2

3 YIL SONRA GİTMİŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kadının üvey oğlu R.Ç.’nin ifadesine başvurdu. R.Ç.’nin Gülşen Çoğulu ile 3 yıldır görüşmediğini ve asabi bir kişiliğe sahip olduğunu belirttiği üvey annesinin telefon kullanmadığını da söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Kaynak: AA-DHA

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İzmir Ceset Polis Kadın
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