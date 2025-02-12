Üsküdar'da Korku Dolu Anlar! 2 Bina Tahliye Edildi, 7 Dükkan Mühürlendi

Üsküdar’da akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Zeynep Kamil Mahallesi'nde bir istinat duvarı yan yattı. Çevredeki 2 bina tahliye edilirken, 7 dükkan mühürlendi.

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Üsküdar'da Korku Dolu Anlar! 2 Bina Tahliye Edildi, 7 Dükkan Mühürlendi

Üsküdar'da akşam saatlerinde korkutan anlar yaşandı. Akşam saatlerinde Zeynep Kamil Mahallesi Doktor Fahri Atabey Caddesi'nde bulunan istinat duvarının yan yatması ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, duvarın önündeki bina ile yan tarafındaki apartmanın çevresine demir bariyer ve şerit çekerek önlem aldı.

Üsküdar'da Korku Dolu Anlar! 2 Bina Tahliye Edildi, 7 Dükkan Mühürlendi - Resim : 1

2 BİNA BOŞALTILDI, 7 DÜKKAN MÜHÜRLENDİ

Dört katlı bu iki binanın tedbir amaçlı boşaltılmasına, dairelerin ve toplam 7 dükkanın mühürlenmesine karar verildi. Yan binada oturan bir apartman sakininin karara itiraz ederek, evden çıkmayacağını söylediği öğrenildi. Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmının yakınlarının evlerine gittiği, bir kısmının da belediye tarafından otellere yerleştirileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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